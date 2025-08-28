¿Ahogado... o fugado?: la extraña desaparición de un nadador ruso

Miembros del Departamento de Bomberos de Estambul reanudaron este miércoles la búsqueda del nadador ruso Nikolai Svechnikov, de 29 años, que desapareció el pasado domingo durante la 37ª edición de la Carrera Intercontinental del Bósforo, celebrada en las aguas del estrecho del mismo nombre.

En la prueba, organizada por el Comité Olímpico Nacional de Turquía, participaron 2.820 nadadores de 81 países que cruzaron a nado los 6,5 kilómetros que separan Kanlica —barrio ubicado en la parte asiática de Estambul— de Kuruçesme, en la zona europea de la ciudad turca.

Según informaron varios diarios turcos, tras finalizar la carrera los organizadores comprobaron que uno de los participantes, Nikolai Andreevich Svechnikov, nadador profesional de nacionalidad rusa, no había llegado a la meta. Tras examinar las cámaras de seguridad y el sistema de seguimiento mediante pulseras con chip que portaban los participantes, quedó certificado que Svechnikov había tomado la salida, pero no había abandonado el agua en ningún punto concreto.

La organización notificó el incidente a las autoridades, y el Departamento de Policía de Estambul y la Comandancia Regional de la Guardia Costera pusieron en marcha una amplia operación de búsqueda y rescate, con la participación de decenas de embarcaciones y buceadores especializados a lo largo del Estrecho del Bósforo que separa Asia de Europa.

Además, la esposa del nadador declaró al canal ruso 'Shot' que había pasado la noche buscando en la orilla, mientras sus familiares y amigos también organizaban sus propias batidas.

Según informa la prensa turca, Svechnikov llegó a Estambul un día antes de la competición y se hospedó en un hotel del distrito de Beyoglu. De hecho, este miércoles se han publicado imágenes suyas grabadas por las cámaras de seguridad de dicho alojamiento.

El Comité Olímpico Nacional de Turquía ha expresado su pesar por la desaparición del ciudadano ruso a pesar de que, según subrayaron, durante la carrera se desplegaron más de un centenar de embarcaciones y equipos especializados en rescate marítimo como parte de las medidas de seguridad.

La Fiscalía ha puesto en marcha una investigación de oficio, y por ahora tampoco se descarta la posibilidad de que el nadador ruso simplemente decidiera salir del agua por un punto distinto y arrojar la pulsera de seguimiento para evitar ser localizado.

Así, un nadador turco que vio por última vez a Nikolai, declaró: «Era un nadador muy rápido. Cuando me miró, señalé hacia la derecha y dije: 'Sendero equivocado'. Creo que llegó a tierra y no se ahogó en el mar».

Otro participante ruso dijo que había adelantado a Svetschnikov al principio de la carrera y que le sorprendió su actitud: «Nadaba lentamente a braza y se iba deteniendo con frecuencia».

