Adel Mechaal hará su debut en maratón en Valencia

Adel Mechaal hará su debut en un maratón el próximo 7 de diciembre en Valencia. Su nombre es el más destacado entre la lista de españoles que tomarán parte en la prueba, y en la que destaca el regreso de Tariku Novales dos años ... después de lograr allí el vigente récord de España (2h05.48)

Mechaal, campeón de Europa de 3.000 metros en 2017, participará también en la media maratón, prevista para el 26 de octubre, que le servirá para ultimar su preparación. Sobre esta distancia, el atleta catalán sí tiene una experiencia previa. En 2020 terminó en 1h02:30 durante los campeonatos del mundo en ruta celebrados en la ciudad polaca de Gdynia.

Mechaal pretendía retrasar su paso al asfalto hasta 2026 porque su primera intención era buscar una plaza en los pasados mundiales de Tokio. Sin embargo, una fractura de tobillo que sufrió en un 10K en Valladolid, en enero, cambió sus planes. Desde entonces solo ha competido una vez más, en un 5K celebrado en mayo en Tokio que no terminó.

Mechaal (34 años) adelanta el reto de los 42,195 kilómetros, con el que lleva fantaseando años. Su decisión parece poner fin, al menos de momento, a su desempeño en el tartán, que cierra, al margen de ese título continental en 3.000, con 19 títulos de campeón de España, dos subcampeonatos europeos y el récord vigente de los 1.500 metros en pista cubierta.

Valencia ya anunció la semana pasada los nombres de las principales estrellas internacionales que acudirán al maratón. Sisay Lemma, ganador en 2023 en 2h01:48, y la vigente campeona mundial, Peres Jepchirchir, encabezan una lista en la que también destaca la etíope Amane Beriso, plusmarquista del circuito valenciano con 2h14:58.