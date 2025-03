Yulimar Rojas hace historia con el récord del mundo «indoor» de triple salto

La atleta venezolana Yulimar Rojas ha admitido estar «en estado de 'shock'» después de batir el récord del mundo bajo techo de triple salto , habiendo fijado este viernes la nueva marca en 15,43 metros durante la reunión internacional 'Villa de Madrid'.

«De verdad que no me lo creo, estoy en estado de 'shock'. No creo que haya hecho récord del mundo», ha comentado Rojas ante los micrófonos de RTVE. «Me pareció tan fácil, es tan indescriptible la emoción... Superfeliz, supercontenta. Lo había estado buscando desde el primer salto y mira... en el último salió», ha recalcado desde Gallur.

«Cuando llegue a casa, voy a llorar porque esto es lo que desea cualquier atleta y hoy lo hemos conseguido», ha proseguido la saltadora venezolana. «Superemocionada, supercontenta. Trabajamos muy bien, ha sido una temporada corta pero con mucha fuerza, con muchas buenas sensaciones. Y un récord del mundo, que la verdad ahorita no me lo creo», ha repetido la flamante plusmarquista.

«Quiero agradecer a mi entrenador, que ha sido mi pilar para llegar a este reto; a mi familia, que siempre me está viendo y siempre está conmigo; a todas las personas que me apoyan; y al público de Madrid, que me encanta su alegría. Estoy muy emocionada y no sé qué decir», ha confesado.

Además, la venezolana ha analizado su preparación para la gran cita veraniega. «Vamos muy bien, Tokio está a la vuelta de la esquina y ya quiero que llegue el día de poder saltar en los Juegos, poder demostrar mi talento y seguir buscando esa medalla olímpica», ha asegurado.

«Vamos a seguir entrenando, vamos a seguir enfocados en ello. Terminamos una temporada de invierno sin lesiones y ya con ganas de que llegue el verano para ir a por todas», ha afirmado Rojas, incluyendo a la española Ana Peleteiro entre las favoritas al podio. «De aquí a Tokio va estar metida en la pelea. Y yo apoyándola y trabajando junto a ella, que se siente demasiado», ha concluido.