La victoria más amarga de Paco Vallejo, al que Hacienda le reclamaba medio millón de euros

La pesadilla ha durado casi cuatro años, pero Paco Vallejo ha terminado ganando la partida más difícil de su carrera. «Ha sido relativamente rápido», bromea el gran maestro, de 37 años, que llegó a estar «absolutamente destruido». El rival del mejor ajedrecista español de la historia no era Magnus Carlsen, sino el Ministerio de Hacienda, que en 2016 le reclamó más de medio millón de euros por jugar al póker... y perder. Al menorquín se le aplicaba una ley obsoleta, corregida en 2012, que contabilizaba las cantidades ganadas pero no las pérdidas. La injusticia parecía clamorosa, pero la maquinaria no se detuvo hasta hace unos días, sin necesidad de llegar a juicio.

Vallejo llegó a retirarse de un Campeonato de Europa, en plena competición, y a dejar el ajedrez. Le resultaba imposible concentrarse, requisito indispensable en el deporte del tablero. Todo eso se le juntó con la enfermedad de su madre durante un viaje a Dubái, que le costó una fortuna justo cuando menos recursos tenía.

En la actualidad, Paco Vallejo es el número 33 del mundo y en el último Europeo de naciones ganó una medalla de plata para España, recuperado ya anímicamente y más seguro de su victoria, por los precedentes que se acumulaban en contra de Hacienda. Su triunfo definitivo lo considera una «victoria pírrica», sin embargo, porque «estos atropellos son intolerables». «Alguien tiene que ser responsable de joder las vidas de la gente», asegura. «La impunidad es un cáncer».

Hacienda solo tiene que devolver las cantidades indebidamente cobradas y las garantías que pagó Vallejo, más los intereses de demora, pero según el fallo del Tribunal Económico Administrativo del Ministerio de Hacienda, al que ha tenido acceso ABC, al ajedrecista no se le compensará por el daño sufrido. Ahora estudiará si reclama por todo lo sufrido, que «puede destruir a cualquiera». Paco pasó miedo incluso de ir a la cárcel y recibió un trato denigrante por parte de algunos funcionarios.

El casso empezó en 2011. Aquel año, Vallejo jugó al póker online, «por diversión». «No soy ningún ludópata ni mucho menos», dijo en su momento. Por eso cuando perdió algo más de 5.000 euros decidió dejar de jugar.

La sopresa llegó en 2016. Él mismo explicó lo ocurrido en su momento, de forma elocuente: «Me llega una carta de Hacienda reclamándome más de medio millón de euros. Parece una broma macabra, pero no lo es. A partir de ese momento empieza una bola de nieve que te va aplastando». «Empiezan los abogados, las reuniones con Hacienda, empiezo a cancelar torneos, las infecciones en la piel por cuestión de nervios, tengo que cancelar mi participación con la Selección Nacional porque sinceramente no aguanto la presión. En más de una partida juego prácticamente con lágrimas en los ojos».

El punto más bajo llegó durante su participación en el Campeonato de Europa: «Pensé que podía con todo, pensé que la mala suerte acabaría algún día, que seguiría luchando como si nada hubiese ocurrido, y lo he intentando cada día, durante casi dos años». «Fue un error venir al torneo, no estaba preparado para eso. Es la primera vez que me retiro de un torneo en mi vida. Obviamente no es por perder una ni dos partidas; he perdido muchas más y en peores circunstancias».

«Ahora mismo mi mente es incapaz de aguantar un largo torneo de lucha de decepciones y de nervios», añadió el menorquín. «¿Justicia? Si gano, habré perdido miles de euros y destrozado años de mi vida que nadie compensará; si pierdo… no lo quiero ni pensar. Es muy triste tener que representar al país que te ha tratado como a un criminal, que te ha ignorado, y que te ha destrozado».

Con todo, Paco Vallejo regresó al ajedrez, volvió a la selección y, con grandes dosis de tenacidad y trabajo, no siempre reconocido, sigue en la élite de los tableros, por encima de la barrera psicológica de los 2700 puntos Elo. «Creo que desde los 20 años hasta ahora he estado el 98% del tiempo entre el puesto 20 y el 60 del mundo. No tengo mal nivel», dice sin perder el humor.