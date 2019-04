Udalla se corona en el Gran Premio Valderas

Este domingo se ha celebrado la novena jornada de la Temporada de Primavera en el Hipódromo de la Zarzuela, con buen tiempo y bastante presencia de público disfrutando en este gran recinto del planazo del domingo. La máxima atención de la mañana estuvo puesta en la quinta carrera con el Gran Premio Valderas–Poule de Potrancas, para potrancas de tres años en adelante y con una dotación de 30.000 euros para la vencedora. Dieciocho candidatas tomaron la salida desde el poste de los 1.600 metros. Udalla, siempre en los puestos de vanguardia, controlando a sus rivales entró primera en la recta decisiva y, con un ataque prolongado, consiguió una bonita victoria, coronándose reina de la generación. Aprada, que corría por primera vez en año, rematando con fuerza desde los últimos lugares, alcanzó una meritoria segunda plaza. Vetona, siempre en la llegada, consiguió ser tercera. Defraudó la favorita Bielva, compañera de Udalla, que solo pudo ser novena.

Otra de las pruebas importantes fue la segunda, el Premio Andrés Covarrubias, para caballos yeguas de cuatro años en adelante y con 15.000 euros para el que llegara primero a meta. Nueve aspirantes al triunfo, desde el poste de los 1.400 metros. El favorito, Oriental, cogió decidido el mando de la prueba marcando un ritmo rápido, entrando en la recta atacó por los palos pareciendo que no se le escapaba la carrera, pero Vale, rematando con fuerza y aprovechando su potente cambio de ritmo, le cazó casi en la misma meta. Para el tercer puesto hubo uno emocionantes metro finales, donde Budgie, por una cabeza, pasó delante de Cuppacoffee, que por un cuello estuvo antes que Electra Voice.

Abrió la mañana el Premio Realeza, un sprint de 1.000 metros línea recta, para caballos y teguas de tres años en adelante. Ocho participantes. Hacney Road salió como un tiro intentando llevarse la carrera de punta a punta, pero Billycock Hill, con un fuerte remate, y Blueberry, viniendo por fuera, le cazaron en el mismo poste. Llegada vibrante en la que Billycok Hill se hizo con la victoria por un cuello. Misma distancia del segundo al tercero

Le siguió el Premio Nimbo, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, sobre la distancia de 1.500 metros. Trece ejemplares en pista. La gran sorpresa de la jornada, Bannaby’s Dream, (ganador, 105 a 1), estuvo a punto de dar el campanazo haciendo una carrera soberbia, entrando primero en la recta final y aguantando cabeza a cabeza el remate de Cecilius para claudicar en los últimos metros. Cecilius en gran forma, se hizo con el tercer hándicap consecutivo. Reporteur, con un gran final, fue tercero. La gemela se pagó 720,90 euros por euro apostado. Solo hubo un acertante del trío que se llevó 10.140,60 euros.

En cuarto lugar se disputó el Premio Agustín Barbón, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, también sobre la distancia de 1.500 metros. Doce ejemplares tomaron la salida. El favorito, Impressionant, fue siempre muy bien colocado controlando a sus rivales, para en la recta presentar su ataque y conseguir una brillante victoria. Gibralwar, que reaparecía este año, rematando de finales, le «robó» la plata a Born To Be, por un cuello, en la misma meta. A medio cuerpo, en cuarto lugar, llegó Costa Esmeralda con una recta incómoda.

La sexta carrera fue el Premio Indian Prince, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante y 2.800 metros de recorrido. Nueve participantes. Carrera táctica en la que Molly King con mayor punta de velocidad, remató en el momento preciso para alzarse con el triunfo con autoridad. Segundo fue Qatar River, que cerró muchísimo, y tercero llegó Le Rafale.

Cuadro de honor

1ª CARRERA

GANADOR Nº 2 “BILLYCOCK HILL” – J. GROSJEAN – G. ARIZCORRETA – MADRIZ

SEGUNDO Nº 4 “BLUEBERRY”– V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – YEGUADA ROCÍO

TERCERA Nº 3 “HACNEY ROAD” – J. L. BORREGO – F. PÉREZ – DE LA HIGUERA

2ª CARRERA

GANADOR Nº 8 “VALE” – R. SOUSA – M. AUGELLI – BOLAK

SEGUNDO Nº 1 “ORIENTAL”– B. FAYOS – A. SOTO – M’H. KARIMINE

TERCERO Nº 4 “BUDGIE” – A. FIORI – T. MARTINS – ROCCO’S

3ª CARRERA

GANADOR Nº 2 “CECILIUS” – J. L. MARÍNEZ – M. ÁLVAREZ – CELSO MÉNDEZ

SEGUNDO Nº 11 “BANNABY’S DREAM”– N. GARCÍA – A. SÁNCHEZ – LAS ÁGUILAS

TERCERO Nº 4 “REPORTEUR” – F. JIMÉNEZ – D. LÓPEZ – CALEJAÑA

4ª CARRERA

GANADOR Nº 6 “IMPRESSIONANT” – B. FAYOS – G. MADERO – ALISARES

SEGUNDO Nº 1 “GIBRALWAR” – I. MELGAREJO – J. L. MAROTO – SALVADOR MARQUEZ

TERCERO Nº 10 “BORN TO BE” – R. SOUSA – J. C. CERQUEIRA – CRAKKES DO MINHO

5ª CARRERA

GANADORA Nº 15 “UDALLA” – F. X. BERTRAS – P. OLAVE – BERING

SEGUNDA Nº 1 “APRADA”– J. L. MARTÍNEZ – T. MARTINS – ELEVAGE LA REVERDITE

TERCERA Nº 16 “VETONA” – V. M. VALENZUELA – J. L. MAROTO – TOLOSANA

6ª CARRERA

GANADOR Nº 7 “MOLLY KING” – J. GROSJEAN – V. B. BUDA – SAMALASSA

SEGUNDO Nº 4 “QATAR RIVER”– V. JANACEK – L. ENNOUNI – RAPIER

TERCERO Nº 3 “LE RAFALE” – B. FAYOS – J. C. ROSELL – ALEGRÍA

II CAMPEONATO PONY TURF – 2ª CARRERA

GANADOR Nº 7 “JULITO” – MAURO REDONDO – AGRADO

SEGUNDO Nº 6 “PRINCE”– MAIA VELASCO – LOLA LA MOTA

TERCERO Nº 3 “BALOO” – ALEXIA WANSBROUGH – XL KIDS RADIO