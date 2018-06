Carreras de caballos «Tuvalu», favorito en la LXXXII Edición del Gran Premio de Madrid Este domingo se cierra la Temporada de Primavera. A partir del jueves 5 de julio comenzarán las «Noches del Hipódromo», que se alargarán hasta el 6 de septiembre. Bote de 2.000 euros en la apuesta Ganador de la primera carrera y de 2.600 euros en el Trío de la cuarta

Este domingo se cierra la Temporada de Primavera en el Hipódromo de la Zarzuela, con una nueva edición del Gran Premio de Madrid y seis emocionantes carreras más, todo desde las 11:30 horas. En quinto lugar se disputará el Gran Premio de Madrid, con una dotación para el ganador de 60.000 euros, además de coronar al mejor caballo del Hipódromo. Los aficionados que no puedan acercarse al Hipódromo de la Zarzuela, seguirán disfrutando de la retransmisión en directo de las carreras, a través de la web de ABC.es en la modalidad de streaming.

El primer Gran Premio de Madrid se disputó en el año 1881, tres años después de que se inaugurara el Hipódromo de la Castellana. Aquella prueba fue ganada por la yegua Sirena. Entre 1881 y 1919 se siguió denominando Gran Premio de Madrid, aunque posteriormente fue rebautizada como Premio Nacional. De esta manera, y con la nueva nomenclatura, se puede decir que las estadísticas del Nacional empiezan en 1881 y las del Gran Premio de Madrid en 1919.

Ese año de 1919 se corrió por primera vez lo que hasta ahora se ha conocido como Gran Premio de Madrid, es decir la mejor dotada y más prestigiosa de las carreras intergeneracionales que se disputaban en España. En aquel año y en los dos posteriores la prueba fue ganada por Nouvel An, de la cuadra Cimera-Martorell. Este récord de tres victorias consecutivas sólo ha sido igualado en la historia del Gran Premio de Madrid por Colindres, del conde de Cimera, de 1927 a 1929, y por El País, de la cuadra Mendoza, de 1980 a 1982.

Con el cierre del hipódromo de La Castellana, en el año 1933, el Gran Premio de Madrid de ese año se disputó en el hipódromo de Legamarejo de Aranjuez. En los dos años siguientes y antes del comienzo de la Guerra Civil, la carrera tuvo lugar en el hipódromo guipuzcoano de Lasarte.

En 2006 se disputó el primer Gran Premio de Madrid tras los años de cierre del Hipódromo de la Zarzuela, y trece años después de la anterior edición. Resultó ganadora la potranca Baldoria, de la cuadra Madroños, entrenada por Mauricio Delcher Sánchez y montada por Jorge Horcajada. La afición se había reencontrado con su carrera. Desde entonces, cabe destacar sobre todo los hitos marcados por dos caballos: Karluv Most, que ganó las ediciones de 2010 y 2012, y el alazán Entre Copas, que ganó las de 2011 y 2013, y disputó incluso la de 2014, ya con diez años.

Precisamente la edición de 2013, la número 78 de la carrera, resultó histórica, en primer lugar, porque el Gran Premio de Madrid ya era reconocido por el European Pattern Committee como Listed Race. En segundo lugar porque en la pista el vencedor, causando un shock de emoción a la afición, fue el caballo Achtung, entrenado por el añorado Roberto López, que había fallecido horas antes de la carrera. Achtung, sin embargo, dio positivo en el control antidopaje días después y fue distanciado en favor de Entre Copas.

En sus tres primeros años, la carrera se disputó sobre una distancia de 2.500 metros. En 1922 y 1923 la distancia a recorrer fue de 2.400 metros, para volverse a aumentar a los 2.500 metros, metraje que se mantiene en nuestros días. Sólo en las ediciones de 2006, 2007 y 2008 la carrera se volvió a correr y de forma circunstancial -cambio de la posición de la meta por las obras en el recinto- sobre la distancia de 2.400 metros.

Una nueva edición

La carrera está reservada para caballos y yeguas de 3 años en adelante, portando los 3 años un peso de 55 kilos, y los mayores un peso de 61 kilos. Once participantes tomarán la salida en la edición de este año, de los cuales, ninguno de la edad clásica y solo una yegua. El favorito para alzarse con el triunfo es Tuvalu, ganador de la edición de año pasado. Aunque no ha salido victorioso en sus carreras de este año, su preparación ha ido encaminada a revalidar la corona. No lo va a tener nada fácil porque Zascandil, Hipodamo de Mileto y Parsifal son enemigos de cuidado, que ya han demostrado su categoría para llevarse la carrera. En el lado emotivo vemos que el gran campeón de 2006, Madrileño, también será de la partida, después de estar año y medio apartado de la competición por una grave lesión en un tendón, habiendo reaparecido días atrás, volviéndose a sentir caballo de carreras.

Comenzará la mañana con el Premio Martorell, otra de las pruebas importantes del día, decidirá el mejor potro de dos años, dotada con 18.000 euros para el vencedor tras los 1.200 metros de recorrido. A priori destaca Caleta, invicta en sus dos actuaciones. Realmente la carrera pasa por ella. Osoondo, que gustó mucho en su victorioso debut, y Absolut pueden ser sus máximos rivales.

La segunda carrera será el Premio Stile International–El País, hándicap para potros y potrancas de tres años, sobre la distancia de 2.200 metros. Siete Participantes. Prueba muy igualada, ya que todos tienen su probabilidad, pero nos inclinamos por Ramses, None Nobler y Jimena.

En tercer lugar se disputará el Premio Baldoria, la otra prueba de la mañana donde las potrancas de tres años se miden a sus mayores. Ocho candidatas a la victoria, 1.600 metros a recorrer y un premio de 18.000 euros para la mejor. Habrá una bonita batalla entre las veteranas Boston Charm y Electra Voice a las que se unirá la joven Ategorrieta. Darán espectáculo.

La cuarta carrera será el Premio ¡Hola!–Alberto Domper, soporte de la Lototurf, reservada a aprendices y jockeys no ganadores de 12 carreras desde julio de 2017, se trata de un hándicap para caballos y yeguas de tres años en adelante. Once ejemplares desde el poste de los 1.800 metros. Los favoritos son Holloko, Tremendista y Baronesa Voladora

En sexto lugar se disputará el Premio Roberto López, en recuerdo al apreciado y joven preparador que falleció en 2015, hándicap para caballos y yeguas de tres años en adelante. Un sprint de 1.200 metros con ocho participantes. Los favoritos son Blueberry, Nader, Arion y Cecilius. La sorpresa podría ser Jarocho.

Cerrará la jornada el Premio Andrés Ramos Covarrubias, reservada a Amazonas y Gentlemen, hándicap para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, sobre la distancia de 1.400 metros. Ocho candidatos al triunfo. A priori debería ser un duelo entre Speedrider e Ibai. Para completar el trío nos quedamos con Novela y Capitan America.

La última matinal

Será la última jornada en horario matinal que pondrá el broche final a la espectacular temporada de primavera, y en ella contarás con toda la diversión habitual que ofrece el recinto para adultos y niños, con gastronomía variada y apetitosa y zona infantil gratuita en el Club Poni Turf. Pero también con el mercadillo de La Huella Market en el Jardín Sur, repleto de moda y complementos veraniegos, y con el espacio de caballos mecánicos para que los aficionados puedan experimentar la sensación de montar en un caballo de carreras, situados en la terraza entre la Tribuna Sur y la Central.

Recordamos que, en la parte alta de la tribuna central, hay un espacio preferente destinado al hospitality de empresas patrocinadoras como un punto de encuentro diferente que ofrece personalidad, espectáculo y calidad. Se denomina Palcos & Terraza Vip, y alberga 10 palcos y una terraza exclusiva para un máximo de 130 personas.