Trump pide ahora castigar a los jugadores de la NFL que protesten contra el himno estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la liga profesional de fútbol americano (NFL) que suspenda a los jugadores que se arrodillen durante el himno nacional esta próxima temporada.

Trump propuso a la NFL que expulse por un partido a los jugadores que protestan por primera vez, mientras que una segunda protesta suponga la expulsión por toda la temporada con suspensión de sueldo.

"El debate sobre el himno nacional en la NFL está vivo y activo de nuevo, ¡no lo puedo creer! ¿No está en el contrato que los jugadores deben ponerse firmes, con la mano en el corazón?", dijo Trump en la red social Twitter.

The NFL National Anthem Debate is alive and well again - can’t believe it! Isn’t it in contract that players must stand at attention, hand on heart? The $40,000,000 Commissioner must now make a stand. First time kneeling, out for game. Second time kneeling, out for season/no pay!