Tokio ya ve «realista» aplazar los Juegos Olímpicos

La antorcha olímpica ya está camino de la capital nipona, pero a estas alturas se desconoce el plan B que puedan tener los organizadores de Tokio 2020 en caso de que la pandemia de coronavirus trastoque todo lo previsto sobre su celebración. Entretanto, ha surgido la primera voz que invita a pensar en un posible aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Es la del integrante de la junta ejecutiva del Comité Organizador de Tokio 2020 Haruyuki Takahashi, quien dijo que lo «más realista» sería aplazar las pruebas un par de años si la cancelación se vuelve obligada. Fuentes del Comité Olímpico Español (COE) preguntadas al respecto se ciñen a lo que dicten el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS),

La voz que habitualmente se escucha desde Japón cuando se les inquiere sobre el asunto es la de la mesura, la calma ante un evento mayúsculo que, de ser modificaciones, tendría consecuencias aún inimaginables en el deporte mundial.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se posicionó ayer del lado de quienes abogan por suspender el evento nipón ante el riesgo de afrontar unos Juegos «con los estadios vacíos».

«Ni el Comité Olímpico Internacional (COI) ni el Comité Organizador (de Tokio 2020) han considerado ningún aplazamiento o cancelación de los Juegos», insistió la ministra nipona para los Juegos Olímpicos, Seiko Hashimoto. Thomas Bach, presidente del COI, se mantuvo firme en la misma línea cuando fue preguntado por periodistas griegos ayer, durante el ecendendido de la llama olímpica. «Estamos absolutamente en línea con nuestros anfitriones japoneses en nuestro compromiso de ofrecer unos Juegos Olímpicos seguros en julio de este año», confirmó.

Pero la voz de la discordia llegó por primera vez este miércoles, en boca de Takahashi. «Hay más posibilidades en verano dentro de dos años porque hay un espacio entre otros eventos deportivos internacionales», declaró. «Si vamos a posponer los JJOO, tenemos que prepararnos desde ya (...). El tiempo se está agotando», insistió.

Las declaraciones vienen a colación de lo tajante que en febrero fue el canadiense Dick Pound, quien había referido que en caso de no poder disputarse, los Juegos se cancelarían, pero nunca se aplazarían. No obstante, el propio Pound sugirió que no sería hasta mayo cuando hubiese una idea concreta de qué hacer con la competición.