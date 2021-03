Juegos Olímpicos Tokio 2020 también limita el número de voluntarios extranjeros Tras decidir que solo habrá público local, la organización reduce la presencia de voluntarios a los esenciales

Reuters Actualizado: 22/03/2021 12:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas No habrá espectadores extranjeros en los Juegos Olímpicos de Tokio

Después de tomar la decisión de no acpetar público extranjero en los Juegos Olímpicos, los organizadores han tenido que limitar también el número de voluntarios no locales. En este sentido, solo se permitirán aquellos que, por sus conocimientos específicos del deporte o del idioma sean esenciales para su labor y no pueda realizarla un voluntario japonés.

La decisión, comunicó Toshiro Motu, CEO de Tokio 2020, es difícil y dolorosa de tomar, pero preferían tomar esta determinación ahora para evitar las dudas y las inquietudes de los miles de voluntarios de todo el mundo que estaban esperando una respuesta. Motu indicó que solo se permitirá el acceso a los que tengan un conocimiento muy específico, a los cuales se les enviará una notificación individual.

Tras decidir cerrar las puertas a los visitantes de fuera de Japón, unas 60.000 entradas compradas en el extranjero serán devueltas, además de 30.000 tiquets de los Juegos Paralímpicos.