Tokio 2020 «Ante el mínimo riesgo por el coronavirus, el COI suspenderá los Juegos» Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, está convencido de que no se permitirá «que más de 2 millones de personas corran peligro»

Actualizado: 14/02/2020 12:17h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, está convencido de que si el COI observa algún tipo de riesgo a causa de la epidemia del coronavirus procederá a suspender los Juegos de Tokio 2020 o a programarlos en otro lugar. El una entrevista en El partidazo de COPE, el dirigente deportivo aseguró que el máximo organismo olímpico no permitirá «que más de dos millones de personas corran peligro».

«Entiendo que haya inquietud, no temor. El COI no permitirá que 11.000 deportistas de todo el mundo, 35.000 periodistas, 60.000 miembros de la organización y dos millones de aficionados corran el más mínimo peligro. Si llega el caso el COI tomará medidas para suspender los Juegos o trasladarlos a otro lugar, porque no sabemos lo que puede ocurrir», explicó.

Blanco recordó el impacto del virus Zika en los Juegos de Río 2016, y cree que el resultado en Tokio será similar. «De aquí al 24 de julio, fecha de la inauguración, hay tiempo».

«Ahora hay mucha alarma, pero hay que tener claro que nadie va a asumir un riesgo de ese calibre», reiteró el presidente del COE, añadiendo que sería la propia Organización Mundial de la Salud la que recomendaría la suspensión en caso de necesidad.