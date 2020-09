Surf Bate el récord del mundo montando un gigantesco muro de agua de 22,4 metros La brasileña Maya Gabeira cabalgó la ola más alta surfeada hasta la fecha, en la famosa playa portuguesa de Nazaré

S. D. Actualizado: 15/09/2020 13:33h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La brasileña Maya Gabeira batió su propio récord del mundo femenino al montar la ola más alta surfeada hasta la fecha, de 22,4 metros, en la Praia do Norte de Nazaré, en Portugal.

La marca, que consiguió el pasado mes de febrero, fue reconocida siete meses después por Guinness World Records como la ola más alta surfeada hasta el momento por una mujer.

Gabeira, de 33 años, ya tenía anteriormente el récord del mundo femenino, de 20,72 metros, alcanzado en 2018 también en la playa de Nazaré, conocida por sus olas gigantes. El récord mundial masculino es de 24,4 metros.

La marca conseguida el pasado febrero supone además la mayor ola surfeada por un hombre o una mujer este año.

«Este récord mundial realmente me parece bastante asombroso porque el tamaño de la ola era mayor que la del ganador masculino, lo que significa que una mujer surfeó la mayor ola de este año», dijo Gabeira en declaraciones difundidas por la Liga Mundial de Surf.

«Es algo que soñaba desde hace años pero no lo veía realista. No había ningún referente para mí que me hiciese pensar que era posible, pero verlo es increíble. El surf se ve como un deporte muy dominado por hombres, por lo que tener una mujer capaz de ser un referente es bastante raro», señaló.

NEW RECORD: Largest wave surfed - unlimited (female) - 73.5 foot (22.4 metres). Congratulations to Brazil's Maya Gabeira 🌊🏄🏻‍♀️



🎥 @wsl / Pedro Miranda pic.twitter.com/I71oqKYadS — GuinnessWorldRecords (@GWR) September 10, 2020

El récord premia una larga carrera en busca de las mayores olas del mundo y en la que tuvo varios sinsabores. El peor cuando casi muere montando una gigantesca ola en 2013. Fue evacuada de la playa después de haber dejado de respirar y tuvo que ser reanimada, además de sufrir una rotura en su pierna y hasta tres operaciones en su columna vertebral.

«Me di cuenta de que lo peor que me podría pasar en el océano estaba a punto de suceder», rememoró en una entrevista con el diario británico 'The Times' el año pasado. «Sufrí mucho durante esos minutos, perdiendo lentamente el conocimiento. Pensé en no volver a ver a mi familia nunca más. Pregunté por qué me había dedicado a algo que me iba a matar. Entonces encontré la paz. Acepté la muerte», añadió.