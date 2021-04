Judo Sueño olímpico en pareja en un tatami Francisco Garrigós y Ana Pérez Box tienen encarrilada su participación en los próximos Juegos de Tokio

Lo que de verdad le gustaba a Ana Pérez Box (Alicante, 1995) de niña era la gimnasia rítmica, pero, entre que su mejor amiga no pudo acompañarla a una prueba y que a su madre no le hacía mucha gracia este deporte, acabó en el judo. Al mismo tiempo, los padres de Francisco Garrigós (Madrid, 1994) vieron en el judo la actividad ideal para que su hijo de cuatro años, que no paraba quieto, se cansara un poco. Dos maneras diferentes de empezar en una disciplina en la que ambos, con el tiempo, se acabarían proclamando campeones de España. Actualmente, Ana y Fran son pareja, y se encuentran estos días en Lisboa para disputar el Europeo,