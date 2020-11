Atletismo Muere Jordi Llopart, subcampeón olímpico en Moscú 80 La noticia la ha confirmado la Real Federación Española de Atletismo. El marchador, de 68 años, había sufrido un infarto hace días y estaba en coma profundo desde ayer

El atleta español Jordi Llopart, subcampeón olímpico en Moscú 1980 y primer medallista en unos Juegos del atletismo nacional, falleció este miércoles en Badalona (Barcelona) a los 68 años, según confirmó la familia del catalán a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

La RFEA señaló que la familia del exmarchador, que permanecía desde el martes en un estado de coma irreversible después de sufrir una parada cardiorrespiratoria, agradecía «el apoyo y las muestras de cariño recibidas por todo el mundo del atletismo y del deporte en general».

«Hace 40 años, lloramos de alegría. Por primera vez, gracias a ti, subimos a un podio olímpico. Hoy lloramos de tristeza. DEP, Jordi Llopart. Siempre serás leyenda del atletismo español», indicó la federación ayer martes cuando en un primer momento se dio a conocer que el subcampeón olímpico en Moscú'80 había fallecido, noticia que su familia se encargó de desmentir posteriormente pese a que la gravedad de su estado ya no hacía albergar esperanza alguna.

«Desgraciadamente se nos ha ido demasiado pronto nuestro primer medallista olímpico, Jordi Llopart. Un grande entre los grandes del atletismo. Iluminó nuestro camino en la oscuridad. Nuestro afecto y cariño a sus familiares y amigos. Siempre en nuestro recuerdo», escribió el presidente de la RFEA, Raúl Chapado, en su perfil oficial de Twitter.

Llopart fue el primer español en conseguir una medalla olímpica en atletismo gracias a su plata en los 50 kilómetros marcha, que se produjo dos años después de haberse proclamado campeón de Europa de la distancia en Praga. Además participó en otros dos Juegos más, Los Ángeles 1984 y Seúl 1988.

Una vida dedicada al deporte

Nacido en el Prat de Llobegrat, además de ser ocho veces campeón de España y llegar a ostentar numerosos récords de España, tras su retirada fue el entrenador de Daniel Plaza de cara a los Juegos de Barcelona, en 1992, en la que el marchador catalán consiguió la primera medalla de oro olímpica del atletismo español.

Su influencia en la marcha atlética ha traspasado fronteras. Hace una década fue contratado por la Federación Mexicana de Atletismo con el objetivo de mejorar el rendimiento de sus marchadores. También fue secretario técnico de la sección de atletismo del FC Barcelona y entrenó a marchadores como Daniel Plaza, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992, Jesús Ángel García Bragado o a los hermanos mexicanos Isaac y Ever Palma.

No obstante, durante sus últimos lamentó el olvido que había recibido por parte de la Generalitat y de algunos organismos. institucionales. En una entrevista realizada en ABC este pasado mes de agosto, aseguró que «me pusieron la cruz por haber dedicado mis éxitos a España». En 2013 se quedó en el paro, como su mujer, y sobrevivió con un subsidio de desempleo de 426 euros. Llopart tenía cuatro hijas, dos de su primera esposa y otras dos, bastante más pequeñas, se la segunda. «Siempre han tenido buenas palabras por parte del Gobierno español, he tenido una ayuda por parte del Comité Olímpico Español pero por parte de Cataluña no he tenido nada. Cuando llegué aquí tras ganar la medalla de oro en Praga y dije que le dedicaba el campeonato de Europa a España, Cataluña me puso la cruz negra. Dijeron que Jordi Llopart decía lo que le dictaba la Federación española», relató con amargura en estas páginas. Su situación personal la relataba con una inusitada crudeza: «Estoy jubilado y tengo una pensión de poco más de 700 euros. Llamé a todas las puertas aquí en Cataluña y me decían: «Ay, Jordi, que ahora no es el momento», «Ay, Jordi, es que con tu edad...», «Ay, Jordi...». No lo entiendo. Yo tengo mis estudios y mi sapiencia. Hablo seis idiomas y he sido entrenador de todo. Cuando quisieron, políticamente, me utilizaron. ¡Me u-ti-li-za-ron!, ¡los políticos de Cataluña! Ni tengo trabajo ni tengo nada. Tengo una mísera pensión de setecientos y pico euros y nada más. Pero ya he llorado mucho. No quiero llorar. Solo quiero descansar. Por eso me he confinado en casa».