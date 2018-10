Hockey hielo La sorprendente aventura del único equipo de hockey hielo en Kenia Entrenan en la pista de patinaje de un hotel y no tienen ningún rival con el que jugar, pero han cumplido un sueño gracias a una cadena de cafeterías canadiense

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 17/10/2018 11:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Al pensar en el deporte de Kenia inmediatamente acuden a la mente imágenes de corredores de largas distancias, disciplinas en la que los kenianos, en competencia con los deportistas de su vecina Etiopía, son dominadores mundiales. Lo que nadie se podría imaginar en absoluto es que en el país africano existe desde hace años un equipo de hockey hielo.

Bajo el nombre de 'Kenya Ice Lions' (Los leones de hielo de Kenia), una docena de aficionados juegan de forma amateur este deporte en su país. Dos veces por semana, los miércoles y los domingos, practican el deporte que aman en la única pista de hielo que existe en el este y el centro de África, situada en el hotel 'Panari Sky Center' de la capital, Nairobi.

En esos 1.400 metros cuadrados de hielo su única opción es jugar entre ellos, pues son el único equipo que practica este deporte en todo el país. Nunca habían podido enfrentarse a nadie. Hasta que la noticia de su existencia llegó a oidos de la cadena de restaurantes canadiense Tim Hortons.

«La historia de los Leones nos ha inspirado. Pese a no tener otros equipos contra los que jugar, la pasión de sus jugadores por este deporte es inquebrantable», explica su responsable de marketing. Por ello decidieron invitar al equipo a Canadá, lugar de nacimiento del hockey sobre hielo para darles una inolvidable sorpresa.

Los Leones se encontraron en tierras canadienses con unas instalaciones y un nuevo equipamiento del más alto nivel, unos nuevos y deslumbrantes uniformes y, su mayor deseo... un equipo contra el que poder jugar.

Pero las sorpresas no acabaron ahí, pues en el vestuario se unieron a su equipo nada menos que Sidney Crosby, de los Pittsburgh Penguins, y Nathan MacKinnon, de los Colorado Avalanche. Dos estrellas de talla mundial. El primero considerado mejor jugador del mundo durante la última década, y el segundo una de las estrellas emergentes más reconocidas.

«Es un honor jugar con Los Leones de Hielo en su primer partido contra otro equipo», explicó Crosby. «Una de las cosas que más me gustan del hockey es su capacidad para llegar a gente de tantos países diferentes alrededor del mundo y unirlos».

«Mientras jugábamos con Los Leones de Hielo en su primer partido nos dimos cuenta de que no sería el último. Su pasión y su dedicación por el hockey es auténtica y contagiosa. Han sido unos compañeros asombrosos y ha sido genial jugar con ellos», añadió MacKinnon.

«Al principio no teníamos ni equipaciones»

«No solo es un sueño por la oportunidad de jugar en Canadá sino también jugar por primera vez, a tope, y con dos de los mejores jugadores del mundo a nuestro lado», explicó Benard Azegere, capitán de Los Leones. «Cuando empezamos a jugar en Kenia no teníamos ni siquiera equipaciones completas, pero ahora no solo las tenemos sino que podemos decir que hemos jugado con compañeros de talla 'All Star'».

Más allá de la sorpresa que Tim Hortons dio a los jugadores del equipo keniano, la cadena de restaurantes hizo una donación a la 'Kenya's Youth Hockey League' para impulsar este deporte en el país africano y asegurar que la pasión de Los Leones de Hielo se mantenga en las siguientes generaciones.