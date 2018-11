Carreras de caballos Sigue en directo las carreras de caballos en el Hipódromo de La Zarzuela Undécima jornada de carreras de caballos de la temporada de otoño en el Hipódromo de la Zarzuela

Este domingo volvemos a tener otra cita en el Hipódromo de la Zarzuela con la undécima jornada de carreras de caballos de la temporada de otoño. Seis emocionantes pruebas que comenzarán, como siempre, a las 11:30 horas de la mañana. Esta jornada se volverá a rendir un emotivo recuerdo a Antonio Blasco y a sus míticos colores amarillos y equis roja, que marcaron una bonita época de nuestras carreras. Hablar del turf español, es hablar de la Cuadra Rosales. Los aficionados que no puedan acercarse al hipódromo tendrán la oportunidad de disfrutar de la retransmisión en directo de las carreras, a través de la web de ABC.es en la modalidad de streaming. Como carrera estelar y en quinto lugar, se disputará como hemos comentado, el Gran Premio Antonio Blasco, con una dotación para el ganador de 24.000 euros, siguiendo en importancia y abriendo la jornada, con un premio para el ganador de 7.000 euros, se correrá el Premio Marita Villalonga.

La primera carrera de la mañana corresponderá al Premio Marita Villalonga (dentro del programa Made in Spain), para potros y potrancas de dos años, no ganadores. Siete participantes desde el poste de los 1.500 metros. Niagara Falls la está rondando y progresa en cada salida, aquí será muy difícil de batir. Su máximo enemigo debería ser Silvered Angel, que ha dado valores para pelearla. Entre los dos estará la carrera. Para completar el trío me quedo con Ingham y Karibbean Dream.

Le seguirá el Premio Barilone–Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, para caballos y yeguas de tres años en adelante, no ganadores, sobre la distancia de 1.800 metros. Once candidatos a la victoria. Carrera muy igualada en la que los favoritos son Medicean Blue, Dieulefit y Trust in You, pero no podemos olvidar a Renata, Photonics y Ozarkblue, que lo pondrán muy difícil. Además debuta Angliru, hermano de Bostom Charm, ganadora del Criterium de Potrancas y vencedora en su debut a dos años. Tiene buena pinta y podría sorprender.

En tercer lugar se disputará el Premio Sultán el Yago, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 1.600 metros. Once participantes. Los favoritos son Maramer, Joaquina, Port Grimaud y New Empire, que han demostrado forma y estarán peleando la llegada.

La cuarta carrera será el Premio Fulgencio de Diego, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante. Doce aspirantes al triunfo partirán desde el poste de los 1.600 metros. Alejandría lleva una magnífica trayectoria este año, figurando en todas las llegadas. Creemos que le ha llegado el momento de pasar por ganadores, es nuestra máxima favorita. Sus máximos enemigos serán Nader, Urban Rock y Capricho de Guille, aunque no nos podemos olvidar de Tredos, del que siempre se espera más, y de Psimbala, que con la escala que lleva podría sorprender.

En quinto lugar se disputará el Gran Premio Antonio Blasco (dentro del programa Made in Spain), para caballos y yeguas de dos años en adelante. Catorce participantes y 1.400 metros de recorrido. A priori debería ser un mano a mano entre Cefiro y Presindency, los dos ejemplares han demostrado que en carreras de velocidad son infalibles. De hecho, el que quiera ganar tendrá que batirlos. Angel Down, Barbarigo, Cuppacoffee y Another day of Sun también tienen mucho que decir.

Cerrará la jornada el Premio Celestial River, reclamar, para caballos y yeguas de tres años en adelante, a vender entre 9.000 y 15.000 euros. Diez candidatos a la victoria desde el poste de los 2.000 metros. Los favoritos son Barenton y Santiz, la carrera pasa por ellos. Sus rivales mas duros serán Don Miguel y High Baroque.

Desde las 11 de la mañana, el hipódromo madrileño sigue ofreciendo el mejor plan de ocio de Madrid para toda la familia, en el que se puede disfrutar de una extensa y apetitosa oferta gastronómica, con food trucks, El Brunch de Mallorca, el Restaurante La Huella Lounge & Events y barbacoas, y de música en directo. Los niños pueden divertirse en los castillos hinchables y dar paseos en poni en el Club Pony Turf, y todo el que lo desee también podrá visitar el Museo Torroja situado bajo la Tribuna Norte.

Recordamos que, en la parte alta de la tribuna central, hay acondicionado un espacio preferente destinado al hospitality de empresas patrocinadoras como un punto de encuentro diferente que ofrece personalidad, espectáculo y calidad. Se denomina Palcos & Terraza Vip, y alberga 10 palcos y una terraza exclusiva para un máximo de 130 personas.

ABC pronostica 1ª CARRERA: (6) NIAGARA FALLS - (3) SILVERED ANGEL - (5) INGHAM 2ª CARRERA: (9) MEDICEAN BLUE - (7) DIEULEFIT - (11) RENATA 3ª CARRERA: (9) JOAQUINA - (1) MARAMER - (4) NEW EMPIRE 4ª CARRERA: (10) ALEJANDRÍA - (7) CAPRICHO DE GUILLE - (4) NADER 5ª CARRERA: (6) PRESIDENCY - (3) CEFIRO - (8) ANOTHER DAY OF SUN 6ª CARRERA: (5) SANTIZ - (2) BARENTON - (7) DON MIGUEL