El tiempo puede esperar

Soy de los años 70. No nací con internet ni con videojuegos virtuales. Los habitantes de mi generación no conocíamos ni sabíamos que en un futuro existiría el dron, el «youtuber», «intagramer» y qué se yo cuántas cosas más.

«En esa época» teníamos nuestros superhéroes: los de la Liga de la Justicia, con sus correspondientes villanos de turno... y uno de mis héroes, como el de muchos, sin duda, fue el abuelo, «mi abuelo»… Antes de que el Alzheimer hiciera estragos en su memoria y el alcohol se llevara en llamas su hígado, mucho antes de todo eso, lo recuerdo por sus relatos de historias imposibles, por sus encarnizadas luchas contra animales inexistentes. Lo recuerdo por ser un hombre mayor, era mi abuelito, es lógico, habiendo ya pasado sus cinco décadas de vida. De heroica y sagaz existencia luchando contra todo malévolo ser que se atravesara en su camino en medio de la Pampa Argentina, armado únicamente con una faca en la cintura.

Mi niñez fue tejida en parte por su memoria.

Cuando tenía yo 8-9 años más o menos, un nuevo terremoto humano había florecido entre las sogas de un ring de boxeo, que era un deporte-religión en mi hogar

Creo, sin excepción, que todos recordamos a Tyson. A «Iron Mike» Tyson. El hombre de hierro. De sonrisa fría y parco en palabras. De negras ropas, oscura mirada y puños brutales.

No sabría yo definirlo como héroe, antihéroe, villano o simplemente «maquina de moler carne» en un ring de boxeo. Armado con guantes y alguna vez con su mandíbula voraz. Verlo me daba miedo, pero lo quería en «mi equipo».

Inexorable, el tiempo transcurrió. Me hice mayor, mi abuelo ya no está en este plano cuando busco mis héroes de niñez para escuchar sus anécdotas, me da igual sean ciertas o falsas. Me encuentro, nos encontramos, con que el viejo y oxidado «Iron Mike», sube al ring a dar una «exhibición de puñetazos» nada menos que frente al legendario quincuagenario Roy Jones Jr.

Silencio. Pausa. Pensamiento.

¿Miedos? Un hombre que ganó tanto como luego perdió ya no tiene miedo. No tiene los miedos del mundo común, el que a veces nos acorrala a nosotros los seres de a pie

¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que trajo a un par de hombres, listos en la vida y con experiencia para contar cuentos de ficción adoptados como propios a sus nietos, a subirse a un cuadrilátero frente a millones de telespectadores?

¿Qué capítulo nos perdimos para que, sin temor alguno (o eso creo), armados con guantes pequeños, vendaje del bueno (del más duro), vaselina para evitar al máximo los magullones, un protector bucal que te da arcadas, entrenamiento de rigor militar, etc, etc, etc. (siendo el «etc»» lo más duro), se enzarcen en una lucha cual gladiadores venidos a menos?

¿Qué lleva al regreso de quien fuera otrora figura mundial, historia por excelencia, leyenda y cuan calificativo más desee colgarle?

¿Qué demonio interno no habrán vencido? ¿Qué cuenta tendrán pendiente?

¿Inexplicable? No. No lo es. ¿Incomprensible? Tal vez. Saliendo obviamente del contexto personal, deportivo e histórico. «Dentro de todo eso» es absolutamente comprensible y hasta racional.

¿Amor por la profesión que marcó sus vidas? ¿Añoranza, nostalgia, romanticismo, morriña? Tal vez.

Hoy, ambos «hombres mayores», tienen dinero para ganar y poco o nada para perder, según sus criterios. Ellos mismos se encargaron de ser sus enemigos íntimos y destructores propios.

¿Salud? Tyson dejó antes mucha salud y no fue el boxeo precisamente el rival quien lo ejecutara.

Después de todo, son dos viejetes en edad de mirar las obras, de darle migas a las palomas, de contar a sus nietos fantásticas historias falsamente protagonizadas por ellos mismos

Roy Jones, menos mediático para el mundo extra boxístico pero sumamente grande. Magnifico diría yo. Con sus problemas fiscales a cuestas que lo dejaron en bancarrota, no logró quitarse aún el traje de monstruo del ring, lo lleva ajado, curtido, lastimado como el rostro. Pero lo lleva con gallardía. Con la misma entereza que el hombre de hierro. Como espartanos que son, saben que allí donde quieren ir «los espera la parca», pero que con la arrugada frente en alto irán con paso firme buscando ¿qué? Solo ellos lo saben.

Ellos dos y los cientos y cientos de hombres que antes lo intentaron. Que después lo intentarán. Y que hoy «lo intentamos».

Tal vez tanto silencio posterior al retiro perturbe sus mentes. Quizá la ilusión de demostrar que el promedio de edad humana en elevación los ayude a extender algo más sus hipotéticas nuevas carreras. A lo mejor, entre tanto fracaso tomando esa misma decisión, ellos sean los afortunados. Los que aciertan el Gordo de la lotería, entre tanta mediocridad navideña. Después de todo, son dos viejetes en edad de mirar las obras, de darle migas a las palomas, de contar a sus nietos fantásticas historias falsamente protagonizadas por ellos mismos.

Eso. Eso mismo, de contar historias ficticias… O de hacerlas realidad ellos mismos. Con la fuerza de sus puños. Sin el hambre, sin la gloria ni los deseos juveniles de conquistar el mundo, pero con la experiencia de saber que tienen de su lado un aliado que ya no formara parte en las filas enemigas: «La vergüenza». La indestructible vergüenza.

Ahora, un nuevo horizonte, con sus «conciencias algo más desarrolladas», nuevas necesidades, nuevos retos (estupendos y quizá fructuosos, por cierto) forman una escalera invisible que ellos mismos crearon y que, con sus propios sudores, intentarán recorrer.

¿Son extraordinarios tanto Tyson como Jones Jr. para estar donde están y haciendo lo que hacen?

Lo son pero no por eso. O tal vez no solo por eso. Son extraordinarios por su naturaleza, porque lo ganaron todo y aún tienen combustible. Porque no quieren contar historias fantásticas, quieren protagonizarlas y ya lo están haciendo. No quieren que sus nietos oigan leyendas ficticias: quieren que las vean en HD.

Hoy, Roy Jones Jr. y Mike Tyson luchan cual espartano frente a las tropas persas de Jerjes. Saben que son menos, más débiles, saben que la maquinaria del boxeo los machacó con sus engranajes, ya no están Don King y cía, ni las modelos ni los coches de ensueño.

Pero están ellos con sus puños vendados, con la esperanza de seguir con vida frente al monstruo devorador de sueños. El tiempo. Demoledor sobre todas las cosas.

Hoy es temprano para que estos viejetes se sienten a contar mentiras verdaderas a sus nietos. Aún es muy pronto para apagar la luz.

Eso pasará cuando deba pasar, pero aún no es el momento y el tiempo... El tiempo puede esperar.

Aplausos de pie.