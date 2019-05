Boxeo La «Sensación» de volver a conquistar el mundo El boxeador español Kiko Martínez tiene la oportunidad de conquistar su segundo título planetario en dos pesos distintos frente al actual campeón, el estadounidense Gary Russell Jr., en Nueva York

En un país con unos 46 millones de habitantes en el que se firman cada año más de 800.000 licencias federativas de fútbol, ganarse la vida como boxeador se presenta complicado. El panorama pugilístico español ha sufrido constantes altibajos a lo largo de las últimas décadas, pero en los tiempos recientes la ilusión por este deporte ha vuelto para quedarse gracias al crecimiento patente de los gimnasios, el seguimiento mediático y una hornada de jóvenes atletas ambiciosos de coronarse entre las dieciséis cuerdas. Entre los Kerman Lejarraga, Jon Fernández o Andoni Gago, se asoma de nuevo al foco informativo –quizá nunca lo abandonó– el alicantino de adopción Kiko Martínez (Caniles, 1986). A sus 33 años, el español peleará este sábado por el título mundial WBC en el peso pluma frente a Gary Russell Jr. en el Barclays Center de Nueva York. Un combate que será emitido en la «Noche de Boxeo» de Eurosport en la que la cadena contará con una nueva cita de las semifinales de las World Boxing Super Series (Eurosport 2, 21:00 horas).

Uno de los atractivos de los deportes de combate reside en la imprevisibilidad del asunto que se dirime encima de un ring, algo que genera cierto nerviosimo durante la larga preparación de los púgiles, pues han de canalizar varios meses de meses de trabajo en unos pocos minutos. «Me encuentro muy ansioso y con muchas ganas de que llegue ya el día para afrontar este reto», cuenta Martínez en ABC. El boxeador español, que ostenta un récord de 38 victorias, 7 derrotas y 2 empates, tratará de arrebatarle el cinturón al actual campeón. «Es una pelea muy difícil, pero no imposible. Hemos estado trabajando con mucha alegría, pasión y fe para ganar esta pelea. Ya me he enfrentado a grandes campeones y voy a demostrar que yo estoy para pelear con ellos. Creo que voy a ganar», asegura.

«La Sensación», apodo por el que se le conoce, es un boxeador experimentado, pero el primer obstáculo que se encuentra para sumar un nuevo título planetario en su palmarés es pelear fuera de casa. «Para mí es un orgullo, una motivación y un reto competir en Estados Unidos», expresa. Lo cierto es que Martínez llega en su mejor momento y con «mucha confianza» tras alzarse con el título europeo EBU en su último combate frente Marc Vidal a finales del pasado año. Además, este púgil ya sabe lo que es abrocharse un cinturón mundial, pues conquistó el del peso supergallo en 2013. Su última oportunidad para hacerse con un campeonato de esta talla fue en 2016, cuando perdió frente al mexicano Leo Santacruz por KO técnico. ¿Qué ha cambiado desde entonces? «Todo. Llego físicamente mucho mejor, pero también psicológicamente. Tuve un problema familiar en aquella época. Mi entrenador no pudo entrar a Estados Unidos, yo me lesioné antes de pelear, fueron un cúmulo de factores negativos hasta llegar la pelea. Esta vez no me ha pasado, llego al cien por cien, contento, motivado y después de ganar un título de Europa», argumenta.

Llegar a cazar esta nueva oportunidad no ha sido fruto de una casualidad, sino del entrenamiento incesante, casi obsesivo. Algo que reconoce no es innato, más bien cincelado. «Me considero un boxeador de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucha constancia. Soy un boxeador trabajador, no un boxeador talentoso, no soy un boxeador muy fuerte, no soy un boxeador muy habilidoso, pero sí trabajador», analiza el ilicitano. El boxeo es un deporte de una exigencia extrema. Poner en juego la salud aunque sea de un modo deportivo requiere de una preparación muy profesional. Se habla mucho del ámbito físico, pero el psicológico juega un papel muy importante. «Ese miedo antes de subir al ring lo tengo siempre, aunque hayan pasado 50 peleas. Es algo que siempre llevo conmigo, es el miedo de querer ganar, de querer seguir triunfando y estar ahí, el miedo de perder algo que sueñas. Si no sueñas, no tienes miedo, yo sigo soñando y queriendo ser campeón del mundo. Cuando a uno se le acaban las ilusiones no tiene miedo y yo sigo teniendo miedo», confiesa.

Martínez defiende con ímpetu el pugilismo, un mundo que todavía cuenta con ciertos detractores. También apunta que los que vienen pegando fuerte desde abajo como Lejarraga son los que van a atraer a más gente. «No hacen cosas malas, viven sanos, como tienen que vivir los atletas, es un factor muy importante para que siga el boxeo creciendo». Por eso, cobija la idea de que este deporte se pueda emitir a cualquier hora del día, saltándose la barrera horaria que está impuesta por ley actualmente. «Creo que deberían emitirse las peleas fuera del horario infantil. Es un deporte olímpico y creo que no se debe echarle tierra al boxeo, no deben ponerle trabas. Sea un deporte más agresivo o menos agresivo es un deporte olímpico y hay que respetarlo», incide.

Sea como fuere, el boxeo español está de nuevo en primera plana y la oportunidad de seguir haciendo historia está en manos de este púgil. «Mi meta es volver a ser campeón cueste lo que cueste», dice. Martínez quiere volver a sentir la sensación de conquistar el mundo sobre un cuadrilátero.