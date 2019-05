Atletismo Semenya: «Seguiré inspirando a mujeres jóvenes y atletas en todo el mundo» La atleta divulgó un comunicado en el que se muestra firme frente a la decisión del TAS

La atleta de Sudáfrica Caster Semenya aseguró hoy que el veredicto del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que la obliga a medicarse para reducir su nivel de testosterona a fin de seguir compitiendo contra mujeres no la detendrá, sino que seguirá siendo un símbolo deportivo.

«La decisión del TAS no me detendrá. Una vez más me elevaré y seguiré inspirando a mujeres jóvenes y atletas en Sudáfrica y en todo el mundo», dijo la atleta en un comunicado divulgado a los medios por su equipo de abogados.

Semenya perdió este miércoles una batalla legal histórica contra las nuevas regulaciones de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), que entrarán en vigor el próximo 8 de mayo.

Esta normativa limita, durante un tiempo mínimo de seis meses antes de una competición, el nivel de testosterona de las atletas mujeres a máximo 5 nanomoles por litro de sangre -hasta ahora el límite era de 10- en las pruebas de entre 400 metros y una milla de distancia.

«Soy consciente de que las regulaciones de la IAAF siempre se han dirigido de forma específica contra mí. Durante una década, la IAAF ha intentado frenarme, pero eso en realidad me ha fortalecido», continuó la doble campeona olímpica de 800 metros en Londres 2012 y Rio 2016.

Un panel formado por tres jueces dictaminó hoy en Lausana (Suiza), 2 a 1, que las reglas dirigidas contra las atletas con hiperandrogenismo son en efecto «discriminatorias», pero que tal discriminación es un medio «necesario, razonable y proporcionado» para preservar la integridad del atletismo femenino.

Por su parte, el Gobierno de Sudáfrica, a través de la ministra de Deportes, Tokozile Xasa, consideró este falló como una estratagema para socavar «los derechos humanos y la dignidad de Caster Semenya y otras atletas», y recalcó su apoyo a su heroína nacional.

«Sigues siendo nuestra chica de oro, Caster Semenya. Lo que has hecho por nuestra gente y nuestras jóvenes es enorme. Has elevado nuestra bandera, has unido a una nación e inspirado a una chica rural. Por eso te damos las gracias, Mokgadi», aseguró Xaxa en un comunicado.

Según estudios a los que alude la IAAF, una mayor proporción de testosterona en sangre, aunque sea de forma natural, aumenta un 4,4 % la masa muscular, entre un 12 y un 26 % la fuerza y un 7,8 % la hemoglobina.