Fue el momento de los Campeonatos de Europa de atletismo, el instante que recordarán todos los soportes digitales, impresos y documentales. La israelí Lonah Salpeter se detuvo cuando faltaba una vuelta para terminar la carrera de 5.000 metros y viajaba en pareja con la holandesa Hassan para conquistar el oro.

Watch the extraordinary moment Kenyan-born Lonah Chemtai Salpeter miscalculates in the 5000m final and believes she has won silver for Israel - only to suddenly realise she has only entered the bell lap #EuropeanChampionships#RTEsportpic.twitter.com/yoLRnyDCyH