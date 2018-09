Sergio García encabeza la remontada europea en París (5-3)

Enviado especial a París Actualizado: 28/09/2018 21:15h

¡Y se acabó! Francesco Molinari no erra su putt y consigue el cuarto punto de la tarde para Europa.

¡Falla el putt Spieth! Molinari tiene la oportunidad de hacer historia, pues por primera vez en la Ryder Cup nunca había ganado un 4-0 en los foursomes.

A punto de hacer pleno en los foursomes Europa. Si Estados Unidos pierde el hoyo se confirmará la aplastante victoria europea en la tarde de hoy.

¡Ganan Sergio García y Noren! Europa se pone por delante.

¡Empatan McIlroy y Poulter!

Molinari y Fleetwood se ponen 4 arriba con cinco hoyos por jugar.

Rory y Pulter se ponen 3 arriba con 3 hoyos por jugar.

¡Primer punto de la tarde para Europa! Stenson y Rose consiguen ganar a Johnson y Fowler.

Fowler no falla y consigue mantener vivo el partido. Tres abajo con tres hoyos por jugarse.

¡Corbata de Poulter en el 14! Cuando parecía que iba a ganar el hoyo, no acertó el putter y no cosnigue ponerse 4 arriba.

¡Gana el hoyo Sergio García! Los europeos están seis arriba y quedan seis hoyos.

Llega el momento decisivo para Europa. Los cuatro foursomes llegan al tramo final y los europeos pueden ganarlos todos.

Así de efusivo ha celebrado Poulter su putt.

Putt de Poulter. Tres arriba para Europa.

Mickelson reduce la ventaja que tenían Sergio García y Alex Noren, pero siguen 5 arriba los europeos.

¡Qué golpe de McIlroy!

Putt de Johnson para reducir a tres la ventaja de Stenson y Rose.

Dos arriba para Poulter y McIlroy. Recuperan un hoyo los europeos.

Se ponen 7 arriba García y Noren sobre Mickelson y Dechambeau.

¡Quedan 7 hoyos! Nunca Europa ha hecho un rosco en la modalidad de Foursome.

¡Poulter y McIlroy se ponen dos arriba!

Halved. Won. Won. Halved. Won. Won. Won. Noren/ Garcia go 5 UP through 7 holes. pic.twitter.com/zLuuaymAyB

¡Putt de Fleetwood! Tres arriba para él y Molinari sobre Spieth y Thomas.

Justin Rose introduce el putt y empata el noveno. Mantiene los tres de ventaja sobre Johnson y Fowler.

Fleetwood consigue salvar la ventaja de dos para Europa frente a Thomas y Spieth.

Marcador muy favorable para Europa. Todo lo contrario para los estadounidenses. Los europeos domina en los cuatro foursome.

#TeamEurope go up in all 4 matches!#RyderCuppic.twitter.com/3skCogJbd1