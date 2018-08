Atletismo La resurrección de Okamika El triatleta explica cómo se sobrepuso a un grave accidente y ser capaz en pocas semanas de ganar carreras

«Vuelvo para quedarme», aseguró Ander Okamika al terminar la prueba de triatlón de Lequeitio, su pueblo, el pasado 16 de junio. Habían pasado apenas siete semanas de aquel grave accidente que le obligó a pasar por quirófano en el Hospital de Cruces de Baracaldo. El deportista vizcaíno, uno de los más aclamados del territorio, chocó de frente contra un vehículo en la carretera con sentido a Ondárroa cuando entrenaba con algunos de sus compañeros. Él mismo reconoce su culpa: «Me confié y me metí en el otro carril», destaca. La tragedia se convirtió en un mal recuerdo, y en cuestión de días volvió a los entrenamientos. El trabajo no tardó en dar fruto: el pasado 22 de julio, el triatleta se coronó campeón de Euskadi.

El trofeo se suma al cada vez más extenso palmarés de Okamika, que ya atesora el campeonato de Euskadi de triatlón en sprint de 2016 y el circuito Vasco-Navarro de 2013, así como varias victorias en pruebas como las de Motrico, San Sebastián, Santurce o Górliz. Una exitosa carrera que estuvo cerca de truncarse la tarde del pasado el 1 de mayo, cuando chocó de frente contra un vehículo mientras entrenaba con sus compañeros en la carretera que une Lequeitio con Ondárroa: «Salí con el grupo de mi pueblo a entrenar, teníamos que hacer unas series -explica-. Yo tiré para adelante en un tramo que conozco muy bien. Pero en una curva que a priori se ve quién viene y quien no, me metí en el otro carril y me di contra un coche».

De una sala a otra

Del accidente guarda pocos y «confusos» recuerdos, aunque sí le vienen a la cabeza imágenes de sus compañeros ayudándole y de la llegada del helicóptero que le trasladó hasta el hospital de Cruces: «Me llevaban de una sala a otra», asevera Okamika, que asumió la culpa del siniestro desde el primer momento. En este sentido, lamenta el «susto» que causó al conductor del coche, visiblemente preocupado por el mal estado en el que quedó el ciclista tras el choque.

Las lesiones que sufrió tanto en la cara como en el cuello obligaron al deportista de Lequeitio, de 25 años, a mantenerse apartado de su equipo durante varias jornadas. En cualquier caso, el parón no se dilató en exceso: «Después del choque pasé una semana en el hospital -afirma-. Al volver a casa empecé a dar paseos. Primero de ocho kilómetros, luego de diez. Llegué a hacer caminatas de hasta 25 kilómetros». La vuelta al trabajo se produjo de forma «progresiva», subraya Okamika, que también tenía que acudir al fisioterapeuta por los daños que sufrió en los lumbares. Con el paso de los días comenzó a utilizar la bicicleta estática y a ejercitarse en el gimnasio, aunque no fue hasta mediados de junio cuando volvió a nadar y a correr: «Eso último me costó un poco más», reconoce.

No hay fórmula mágica para alcanzar tal recuperación en un lapso de tiempo tan corto, apunta el triatleta, que asegura que, a pesar de la dura experiencia, nunca se le pasó por la mente dejar el deporte. En este sentido, afirma que lo único en lo que pensaba durante su estancia en el hospital era en recuperarse cuanto antes para regresar a los entrenamientos. «He sido muy cabezón», reconoce. Su empeño por volver a la rutina vino acompañado de dos factores esenciales. El primero de ellos, «una buena dieta», pues a raíz del accidente perdió mucho peso. Pero también fue fundamental el apoyo que recibió tanto de su familia, en especial de sus padres y su hermana; como de su equipo, el ANb Fanox: «Todos me han apoyado durante este tiempo y eso se ha notado también, porque he estado más motivado», argumenta.

«La gente no lo creía»

Su regreso a la competición se produjo el 16 de junio, cuando participó en la prueba de triatlón de Lequeitio. El propio Okamika admite que llegó a medio gas, pues empezó a entrenar apenas diez días antes de que se celebrara la competición: «No llegaba en mi mejor versión, todavía estaba algo débil y fuera de forma, pero Lequeitio es mi pueblo y yo me sentía en deuda con él», sostiene. El meritorio 17º puesto que consiguió entonces fue tan solo un anticipo de lo que sucedería el 22 de julio, cuando se proclamó campeón en el Campeonato de Euskadi celebrado en el municipio vizcaíno de Guecho.

«La gente no se lo podía creer», admite Okamika, quien se sabía «preparado» para afrontar una dura prueba que ha servido como «preparatorio» para su objetivo principal: el Campeonato de España de larga distancia, que tendrá lugar el próximo 25 de agosto.