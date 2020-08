Jon Rahm, el mejor español en el inicio del PGA Championship El número dos del mundo solo puso la bola en cinco calles pero logró «pares muy buenos»

El australiano Jason Day y el estadounidense Brendon Todd han acabado líderes la primera jornada del Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos (PGA Championship), que se disputa esta semana en el recorrido del Harding Park en San Francisco.

Jason Day, ganador de la edición del PGA Championship de 2015 en Whistling Straits, la sede de la Ryder Cup de este año, aplazada a 2021 como consecuencia del coronavirus, se ha anotado un resultado de cinco bajo par (-5) con las condiciones benignas de la mañana.

Brendon Todd, ganador de dos torneos del PGA Tour esta temporada, ha igualado el resultado de Day lidiando magistralmente con el viento y las dificultades de la tarde.

A un golpe de Todd y Day, con cuatro golpes bajo el par, está un grupo de nueve jugadores que incluye al alemán Martin Kaymer, que también ganó el PGA Championship en Whistling Straits en 2010, y el estadounidense Brooks Koepka, ganador de las ediciones de 2018 y 2019 y firme candidato al triplete.

También forma parte del grupo de perseguidores el francés Mike Lorenzo Vera, que ha terminado su ronda de -4 con un gran birdie en el complicado hoyo 18.

«He jugado muy sólido desde el principio, he puesto muchas bolas en la calle y en el green y he tenido muchas ocasiones de birdie», dijo a Efe el golfista de Bayona, destacado dentro del trío de franceses en San Francisco, junto con Victor Perez (par) y Benjamin Hebert (+5).

El número dos del mundo, el vizcaíno Jon Rahm, es el mejor de los cuatro españoles en competición después de una primera jornada complicada. «Si no la pones en la calle el día se hace muy largo», dijo a Efe Rahm, que solo puso la bola en cinco calles pero logró «pares muy buenos».

«Mañana espero empezar con más confianza, o por decirlo de otra manera con más agallas. Ir a por birdies en lugar de ir un poco a la defensiva», agregó el golfista de Barrika, que podrá aprovechar la calma de la mañana del viernes.

«Sin viento va a ser más fácil ponerla en calle y más fácil ser agresivo. A ver si puedo empezar fuerte como han empezado muchos hoy y hacer una buena vuelta mañana», dijo Rahm, que repetirá emparejamiento mañana con el veterano estadounidense Phil Mickelson y el castellonense Sergio García.

A pesar de anotarse un gran birdie en el último hoyo, García ha acabado con +3, a un golpe del grancanario Rafa Cabrera Bello (+2) y por delante del cacereño Jorge Campillo (+4).

Aunque sin público, con distanciamiento y todas las precauciones sanitarias necesarias, se siguió notando la presencia de Tiger Woods, que acabó con un respetable -2, su mejor comienzo en un grande en los últimos diez años.