Rafa Nadal, Ansu Fati y Joan Mir, nominados a los Premios Laureus

Este miércoles se ha conocido la lista de nominados para la vigésimo segunda edición anual de los Laureus World Sports Awards, la cual surge de los votos emitidos por los medios de comunicación deportivos. Este año, la entrega de premios no se celebrará mediante una ceremonia abierta, sino de forma individual con los ganadores, debido a la pandemia global actual. Los vencedores se anunciarán en mayo como parte de un evento de entrega de premios «virtual».

Entre los nominados hay tres españoles: Rafa Nadal, que hace escasos meses se alzó con un nuevo Roland Garros; Joan Mir, vigente campeón del Mundial de MotoGP; y Ansu Fati, uno de los últimos talentos de la cantera del Barcelona. Los premios serán el reflejo de un año deportivo único, en el que los atletas utilizaron sus plataformas para inspirar esperanza, ayudar a una mejora en la sociedad y demostrar que el deporte puede cambiar el mundo a mejor. Además de celebrar los mayores triunfos deportivos, los Laureus Awards de este año también honrarán a aquellos cuyas acciones hayan trascendido de la pista, la cancha o el terreno de juego.

Los anteriores ganadores Lewis Hamilton y Rafael Nadal han sido nominados de nuevo al galardón Laureus World Sportsman of the Year Award. Entre otros nominados se encuentran la súper estrella de la NBA LeBron James de Los Ángeles Lakers, la sensación futbolística del año Robert Lewandowski del Bayern de Múnich ganador del Premio de Best al jugador FIFA y dos promesas olímpicas, el ugandés Joshua Cheptegei, que batió los récords del mundo de los 5.000 y los 10.000 metros, y el sueco Armand Duplantis, que batió los récords del mundo de salto con pértiga en pista cubierta y al aire libre.

Naomi Osaka, ganadora del Laureus Breakthrough Award en 2019, está nominada al Laureus World Sportswoman of the Year Award, tras ganar su segundo Abierto de Estados Unidos en septiembre y más recientemente el Abierto de Australia. También entre los finalistas se encuentran la holandesa Anna van der Breggen, que ganó las pruebas de carretera y contrarreloj en los Campeonatos del Mundo de Ciclismo, la italiana Federica Brignone, ganadora de la Copa del Mundo de esquí, la keniana Brigid Kosgei, ganadora de la Maratón de Londres, Wendie Renard, la capitana del equipo de Lyon, que se hizo con su quinta Liga de Campeonas consecutiva, y la jugadora de baloncesto Breanna Stewart, que lideró a las Seattle Storm hasta el Campeonato de la WNBA.

El equipo de fútbol Bayern de Múnich, ganador de la Champions League, y el Liverpool, que se hizo con su primer título de la Premier League en 30 años, están nominados al Laureus World Team of the Year Award, junto con los campeones de la NBA, Los Angeles Lakers, los ganadores del Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Mercedes AMG-Petronas, los Kansas City Chiefs, que se alzaron con la Super Bowl en 2020, y la selección argentina de rugby masculina.

Las nominaciones al Laureus World Breakthrough of the Year Award incluyen algunos de los jóvenes talentos deportivos más increíbles que han dejado huella en 2020. El esloveno Tadej Pogacar, de 21 años, se convirtió en el ciclista más joven del siglo en ganar el Tour de Francia; el jugador del Barcelona Ansu Fati, de 17 años, es el goleador más joven de la selección española, mientras que otro español, Joan Mir, de 23 años, ganó su primer Campeonato del Mundo de Moto GP. La polaca Iga Swiatek, de 19 años, ganó el Abierto francés y se convirtió en la tenista más joven en ganar el Grand Slam desde que lo ganara Mónica Seles en 1992, mientras que el austriaco de 27 años Dominic Thiem se hizo con su primer Grand Slam en el Abierto estadounidense. Patrick Mahomes llevó a los Kansas City Chiefs a ganar su primera Super Bowl en 50 años.

Los nominados al Laureus World Comeback of the Year personifican el verdadero espíritu, determinación y tenacidad de los atletas que han superado todos los obstáculos y han vuelto a la acción. La gran esquiadora Mikaela Shiffrin regresó después de una pausa tras el fallecimiento de su padre y lo hizo ganando; el japonés Kento Momota, el número 1 del mundo en bádminton, regresó a la competición después de sobrevivir a un grave accidente de coche; el canadiense Max Parrot se recuperó de un cáncer para ganar dos medallas de oro de snowboard en los X-Games; Alex Smith volvió a jugar para los Washington en la NFL 728 días y 17 operaciones después de su lesión en una pierna; el jugador de béisbol Daniel Bard regresó al más alto nivel tras una ausencia de siete años por problemas de distonía, y la estrella femenina de fútbol americano Alex Morgan debutó con el club londinense Tottenham 184 días después de dar a luz.

Por primera vez, tres programas de Deporte para el Desarrollo han sido preseleccionados junto a los Nominados a los Premios Laureus, lo que refleja la destacada contribución de las organizaciones deportivas de base a lo largo de la pandemia de la Covid-19. Los candidatos al Laureus Sport for Good Award son: Boxgirls Kenya, un programa que utiliza el boxeo para fortalecer a las niñas en situación de riesgo en las comunidades marginales de Nairobi; la Fundación Colombianitos, una organización colombiana que utiliza el fútbol y el rugby para promover la educación y reducir las diferencias de género, y KICKFORMORE, una organización de fútbol que anima a los participantes a realizar contribuciones positivas en sus comunidades en Alemania.

Sean Fitzpatrick, presidente de la Laureus World Sports Academy, cuyos 68 miembros votan a los ganadores de los premios, comentó: «Después de un año desafiante, estamos más decididos que nunca a garantizar que Laureus honre a todos los hombres y mujeres que han realizado un esfuerzo extraordinario para retomar el deporte, en muchos casos en un entorno muy distinto e incluso sin espectadores. Han sido un gran estímulo emocional para todos en tiempos difíciles.