Así fue el putt imposible desde 20 metros que le dio la victoria a Jon Rahm

No era su primer torneo, pero seguro que sí ha sido el más emotivo y el más importante de su carrera. Porque el triunfo de Jon Rahm en Olympia Fields, después de una primera jornada desastrosa y una remontada magnífica en los siguientes tres días, lo coronó con un desempate para la historia ante el número uno del mundo al que venció con un putt lejanísimo que es ya parte de las páginas de oro del golf español.

La tarjeta de Jon Rahm en su último día fue impresionante. Su -6 le permitía acabar el recorrido como líder, a la espera de que los mejores de la clasificación concluyeran su jornada. Con un golpe menos que él, Dustin Johnson llegó al hoyo 18 con opciones de forzar el desempate, algo que hizo con un golpe mágico, digno del número uno del mundo. Un putt en caída, con diferentes direcciones, que acabó colándose en el hoyo para desesperación de Rahm, que aguardaba en el campo de calentamiento para celebrar la victoria.

INCREDIBLE. 😱 @DJohnsonPGA with a MUST-MAKE putt to force a playoff @BMWChamps . Never. A. Doubt. #QuickHits pic.twitter.com/u7ag0XNBDS

Tuvo que aplazarla el español, que salió al desempate algo nervioso. De hecho, su primer golpe se fue fuera de la calle y le tocó remar para evitar la derrota. Un buen impacto en el segundo le llevó al green, aunque muy lejos del agujero. Casi 20 metros le separaban, mientras Johnson lo tenía a menos de la mitad. Ambos, para el birdie.

Pateó primero el vasco, que midió con maestría su golpe. Tanto, que la bola acabó mansa dentro del agujero tras recorrer 20 metros cargados de incertidumbre y calidad. 20 metros para la historia, pues hacía tiempo que un golfista español no hacía un putt tan largo para ganar un torneo.

66 FEET for the WIN! 🏆



UNBELIEVABLE putt from @JonRahmPGA to claim @BMWChamps in a playoff! #QuickHitspic.twitter.com/DktJRjZLoj