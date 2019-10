Carreras de caballos Portentosa victoria de «Oriental» en el Gran Premio de la Hispanidad El jockey José Luis Borrego consigue hacer doblete con «Dom Álvaro» y «Elysian Star»

Quinta jornada de la Temporada de Otoño en el Hipódromo de la Zarzuela en la que se celebró el Día de La Hispanidad, de nuevo con temperatura muy agradable y con muchísimo público que disfrutó de una mañana festiva y muy especial, con siete carreras de caballos, la exhibición de la unidad de la Brigada Paracaidista «Almogávares VI» del Ejército de Tierra y la presencia del jockey francés Olivier Peslier firmando autógrafos en el espacio de «Firma de Jockeys».

Abrió la mañana el Premio Leopoldo Michelena, (Programa Made in Spain), Patrocinada por ARQANA, para potros y potrancas de dos años, sobre la distancia de 1.500 metros. Cinco participantes. Desde la apertura de cajones, Prodigious tomó el mando de la prueba, entrando en esa privilegiada posición en la recta final, en la que da un fuerte tirón por los palos, escapándose unos cuerpos. Los metros finales fueron muy emocionantes ya que Royal Dancer se tiró hacia la victoria, pero Prodigious no se dejó adelantar, venciendo por un cuarto de cuerpo. Tercero, a más de cinco cuerpos, llegó Droper.

La segunda carrera fue el Premio Cría Nacional–Gonzalo Ussía Figueroa, (Patrocinado por MAPA), para potros y potrancas de tres años, nacidos y criados en España. Nueve ejemplares partieron desde el poste de los 2.100 metros. Dom Alvaro, sabiendo de su potente cambio de ritmo, fue en los últimos lugares durante el recorrido para ya en la recta presentar su ataque por fuera, venciendo con gran autoridad. Cossio tuvo un amago ganador, pero se tuvo que conformar con el segundo puesto a más de dos cuerpos del vencedor. Fabiola llegó en tercer lugar.

La tercera carrera fue el Premio Revista Pura Sangre, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 2.200 metros. Trece participantes. Carrera muy igualada decidida en los metros finales, en los que Jafer fue el que remató, consiguiendo su primera victoria por tres cuartos de cuerpo sobre Garmar, que fue segundo, al pasar por meta un cuarto de cuerpo delante de Lee Bay. Cuarto, un cuarto de cuerpo detrás, llegó Romelia, que por un cuello pasó a Te Koop. Los cinco primeros separados por menos de cuerpo y medio.

Llegada de la tercera carrera, en la que ganó Jafer - Cedida por HZ

En cuarto luga, se disputó el Premio Familia Ceca, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, también sobre la distancia de 2.200 metros. Doce participantes. Camaleón consiguió su segunda victoria consecutiva con bastante solvencia, mostrándose superior a sus rivales. Segunda llegó Medicean Blue, que cerró mucho al final, siendo tercera Briscola.

El Gran Premio de la Hispanidad, (Programa Made in Spain), se disputó en quinto lugar. Para caballos y yeguas de tres años en adelante. Otra vez se vieron las caras los mejores velocistas del turf español, frente a frente en estos emocionantes 1.600 metros de recorrido. Oriental, como siempre salió muy rápido, pero esta vez no peleó por la cabeza, aunque sí entró de los primeros en la recta final en la que, presentando un demoledor ataque, se fue a la meta consiguiendo una preciosa victoria y se coronó como el mejor caballo en la distancia de nuestro turf. Segundo fue Carudel, que ya venció en el Gobierno Vasco y este domingo en Hispanidad. Another day of Sun, con un bonito final, llegó segundo. Resacón, demostrando que tiene un grandísimo valor, se hizo con la tercera plaza. Se esperaba mucho más de Noray, que entró último, de Astronaut, que fue séptimo y de Cefiro, ganador de la preparatoria, siendo esta vez, quinto.

La sexta carrera fue el Premio Luis Urbano, reservado a Amazonas y Gentlemen, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante. Ocho candidatos al triunfo. 1.800 metros de recorrido. Power And Peace, intento ganar otra vez de punta a punta, entrando en la recta definitiva con varios cuerpos de diferencia. Doctor Oscar, recordándonos su gran punta de velocidad, esperó su momento para atacar para pasar con facilidad al conductor, pocos metros antes de la meta. Tercero, lejos, llegó Drover.

Cerrando la mañana y en séptimo lugar, se disputó el Premio Marqués de Villota, hándicap para caballos y yeguas de tres años en adelante. Ocho participantes tomaron la salida desde el poste de los 2.800 metros. Carrera muy táctica en la que Elysian Star, aprovechando su final, atacó en el momento preciso por los palos, ganando de forma brillante y más fácil de lo que pareció en el poste de meta, ya que Last Drink, rematando mucho en los últimos instantes, estuvo solo un cuello detrás. Tercero a casi un cuerpo llegó Mr Axel, que dejó a un cuarto de cuerpo a Mr Minty, en cuarta posición.