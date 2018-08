Piragüismo Carlos Garrote: «Este oro es solo el comienzo» El zamorano relata en ABC su alegría tras reinventarse en el K1 200 y triunfar después de su salida del K4 500

Daniel Urbano

«La clave ha estado en salir creyendo que podíamos ganar. Con todo lo que hemos trabajado... ¡Ha sido muy duro!». Carlos Garrote, campeón del mundo ayer de la categoría K1 200, no había recuperado aún el aliento. «Cansado, después de la euforia viene el cansancio, pero estoy muy contento», contó a ABC. Poco más de dos meses después de proclamarse mejor palista del continente, Garrote acudió a Portugal como uno de los favoritos. Ahora es el mejor del mundo.

El zamorano cogió un remo por primera vez a los nueve años: «Vi a mi hermano, que competía, viajando mucho. Eso me hizo acercarme al club, que lo tenemos a dos minutos de casa, y subirme a una piragua. Al poco tiempo se me dio bien, cogí afición, empecé a competir... y hasta aquí», recordó.

No, esta no es su primera medalla. El piragüista, 27 años, se subió a un podio internacional por primera vez en 2017, en el Mundial de la República Checa. Fue plata en K2 200 y K4 500, categorías en las que Saúl Craviotto, con su vuelta, le ha arrebatado el puesto. «Saúl es un referente, el mejor palista que ha dado España», dijo Garrote sobre Craviotto, compañero y amigo.

Luis Brasero, su entrenador, le ayudó a superar el «golpe» de perder el puesto: «Es un entrenador y un psicólogo, ha sido quien me ha sacado de lo más abajo que podía estar anímicamente. Recuerdo cuando me dejaron fuera de K4 este año y, justo antes de una final en España me dijo: “aquí empieza la mejor temporada de tu vida”. Se me quedó grabado; crucé la línea de meta primero y me dije, “ya está, vamos a por todo”». Ahora se alegra de haber dejado atrás el resto de categorías: «Ya no pienso en K4, la prioridad ahora es K1, todo gira en torno a ello», y así lo ha demostrado.

«Ha sido increíble ganar en Portugal, al lado de casa, con toda mi gente aquí... no podía fallarles. Cuando llegas y escuchas todo el ruido de la grada diciendo que has ganado es espectacular», relata el campeón del mundo. «Este oro es solo el comienzo, pero aun así hay que ir paso a paso y no fijarse en los Juegos Olímpicos de 2020. Primero, a clasificarse», dijo.

Lluvia de medallas

El de Garrote fue el cuarto de cinco metales para los españoles. Cubelos y Peña alzaron la plata en K2 1000 durante la jornada del viernes. Craviotto y Toro en K2 200 y Cubelos, Millán, Peña y Roza en K4 1000 fueron plata y bronce respectivamente el sábado. Ayer concluyó la competición, tras el oro de Garrote, con Craviotto, Walz, Toro y Germade mordiendo la plata en K4 500. Cinco medallas, tres en pruebas olímpicas, que hacen mirar hacia Tokio 2020 con muy buenos ojos.