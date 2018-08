Pedro García Aguado estalla contra Pedro Sánchez por la victoria de Carolina Marín: «Esta sí que no, macho» El exwaterpolista ha vuelto a arremeter con dureza contra el presidente del Gobierno por su felicitación a la campeona mundial

No es la primera vez que el waterpolista, que ha sido 566 veces internacional con la selección española, manifiesta públicamente su opinión sobre Pedro Sánchez y el Gobierno. En anteriores ocasiones los reproches del exdeportista a Sánchez fueron por temas económicos, como la aprobación de presupuestos o los datos de empleo, pero ahora llegan por la felicitación que el presidente le dedicó a Carolina Marín tras su victoria.

«Enhorabuena por este tercer título mundial #Nanjing2018. El esfuerzo y la constancia tiene recompensa. Estamos orgullosos de nuestro deporte», escribió el presidente del Gobierno en Twitter.

¡¡🏸💪🇪🇸 @CarolinaMarin hace historia en #Bádminton !! Enhorabuena por este tercer título mundial #Nanjing2018. El esfuerzo y la constancia tiene recompensa. Estamos orgullosos de nuestro deporte.

¡¡GRANDE, MUY GRANDE, CARO!! pic.twitter.com/0YhVrDyGk1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 5 de agosto de 2018

A lo que García Aguado respondio también en Twitter: «No me digas que esta medalla también te la vas a apuntar? Esta sí que no, macho. Cuando tú intentabas encestar y no demasiado bien, por lo que sé, otros ya ganábamos Juegos Olímpicos, tocayo! ¡¡¡Bravo Caro!!!».

No me digas que esta medalla también te la vas a apuntar? 😎. Esta sí que no, macho. Cuando tú intentabas encestar y no demasiado bien, por lo que sé, otros ya ganábamos Juegos Olímpicos, tocayo! ¡¡¡Bravo Caro!!! https://t.co/t9WrFu4Gd4 — Pedro García Aguado (@pgaguado) 5 de agosto de 2018

García Aguado fue campeón de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y del Mundial de Australia 1998. Es una institución en el deporte español.