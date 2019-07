Carreras de caballos Otra noche, otro llenazo en el Hipódromo de la Zarzuela Triplete del Jockey Ricardo Sousa con «Truhan», «Roneo» y «Mr Minty»

Ayer noche, tercera jornada de la Temporada de Verano en el Hipódromo de La Zarzuela, cinco emocionantes carreras con otro éxito total de de público, que volvió a llenar las tribunas y jardines, disfrutando de un grandísimo espectáculo.

Comenzó la noche, con el Premio Sur, dentro del programa Made in Spain, para potros y potrancas de 2 años, sobre la distancia de 1.100 metros. Cuatro potrillos tomaron la salida. El favorito Truhan, ganó de punta a punta con suma facilidad, segundo fue Good Trip y tercera, La Prima.

La segunda carrera fue el Premio Cría Nacional – Dyhim Diamond, financiada por MAPA, para potros y potrancas de 3 años, nacidos y criados en España. Cinco candidatos partieron desde el poste de los 1.800 metros. Dom Alvaro se mostró muy superior a sus rivales, imponiéndose con autoridad, después de ir en los puestos de atrás durante el recorrido, rematando en la recta final con un portentoso cambio de ritmo. Segunda llegó Arrigunaga que siempre dio la cara. Tercera en la meta fue Carolini

En tercer lugar, se disputó el Premio Maspalomas,(Reclamar), reservada a Aprendices y jinetes profesionales que no hubieran ganado 12 carreras desde el 1 de septiembre del año pasado, para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Se dio la salida con nueve ejemplares que recorrieron 1.200 metros. Carrera preciosa con un emocionante final, con los tres primeros en menos de medio cuerpo. Desert Deer demostrando su gusto por la fibra venció por un cuello a Miss Osier, muy mejorada en esta pista. Wayra rematando desde muy atrás y quizás un poco tarde llegó tercera a un cuarto de cuerpo.

La cuarta carrera fue el Premio Victoriano Jiménez, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 2.400 metros. Nueve participantes. Roneo siempre en los puestos de vanguardia controlando a sus rivales, entró ya en la recta final en primera posición yéndose a la meta con facilidad, ganando por más de cuatro cuerpos. Segunda en el poste de llegada fue Genessee. Tercero entró Last Drink, pero fue distanciado a favor de Nice To Meet You al haberle molestado en los metros decisivos.

Cerró la jornada, el Premio Ivanhoe, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, también sobre la distancia de 2.400 metros. Seis participantes tomaron la salida. Mr Minty ganó de punta a punta y por siete cuerpos, dándose un auténtico paseo. Segundo llegó Anaburg. Doce cuerpos detrás y en tercer lugar, pasó por meta Run Run. Defraudó la favorita Belge Mencie, que solo pudo se cuarta a veinticuatro cuerpos del ganador.

Cuadro de honor 1ª CARRERRA GANADOR Nº 1 “TRUHAN” – R. SOUSA. – J. A. RODRIGUEZ – E. PÉREZ GUZMÁN SEGUNDA Nº 3 “GOOD TRIP”– F. JIMÉNEZ – A. CARASCO – VALDEMORUS R. E. TERCERA Nº 2 “LA PRIMA” – B. FAYOS. – A. IMAZ – 4 C 2ª CARRERA GANADOR Nº 2 “DOM ALVARO” – J. L. BORREGO – P. OLAVE – CIELO DE MADRID SEGUNDA Nº 4 “ARRIGUNAGA”– J. L. MARTÍNEZ – M. GOMES – ACM TERCERA Nº 3 “CAROLINI” – B. FAYOS – O. ANAYA – REZA PAZOOKI 3ª CARRERA GANADOR Nº 4 “DESERT DEER” – D. FERREIRA – T. MARTINS – SIEMPRE FANI SEGUNDA Nº 8 “MISS OSIER”– N. DE JULIÁN – M. TELLINI – SCUDERIA DREAMS ROAD TERCERA Nº 2 “WAYRA” – R. RAMOS – G. MADERO – VOLGAR 4ª CARRERA GANADOR Nº 3 “RONEO” – R. SOUSA – M. GOMES – O TORRON SEGUNDA Nº 2 “GENESSEE” – B. FAYOS – O. ANAYA – REZA PAZOOKI TERCERO Nº 4 “NICE TO MEET YOU” – V. JANACEK – M. TELLINI – MARGHERITA TURA 5ª CARRERA GANADOR Nº 4 “MR MINTY” – R. SOUSA – J. LÓPEZ – ZURBANO SEGUNDO Nº 3 “ANABURG”– J. L. BORREGO – J. C. ROSELL – MERYDEIS TERCERO Nº 1 “RUN RUN” – J. GELABERT – M. AUGELLI – KARIKATO