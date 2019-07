Carreras de caballos Otra noche en las carreras El mejor plan de los jueves con carreras nocturnas, gastronomía y coctelería, y música en directo Flamenkito y Pop Rock

Mañana jueves, por la noche, tercera jornada de la Temporada de Verano en el Hipódromo de La Zarzuela, con cinco emocionantes carreras, desde las 22:15 Horas.

Comenzará la noche, con el Premio Sur, dentro del programa Made in Spain, para potros y potrancas de 2 años, sobre la distancia de 1.100 metros. Cuatro potrillos en los cajones de salida. Aunque fallara en el Martorell, Truhan ha demostrado ser el de mayor valor y por lo tanto, tiene una primera probabilidad. La Prima se ha mostrado muy regular en su rendimiento y volverá a estar muy cerca. Good Trip, tuvo un bonito debut y tiene mucho progreso.

La segunda carrera será el Premio Cría Nacional – Dyhim Diamond, financiada por MAPA, para potros y potrancas de 3 años, nacidos y criados en España. Cinco candidatos desde el poste de los 1.800 metros. Carolini está muy en forma y adora la fibra, destaca como favorita. Arrigunaga está despertando en sus últimas salidas ya aquí sale muy situada. Miss Tufia está recuperando forma y la arena es su pista, peligrosa. Ciriaco sobresale en este lote y aunque no está corriendo bien, tiene su oportunidad. Dom Alvaro, es uno de los favoritos, tiene buen valor, pero es el único tres años, y va cediendo peso.

En tercer lugar, se disputará el Premio Maspalomas,(Reclamar), reservada a Aprendices y jinetes profesionales que no hayan ganado 12 carreras desde el 1 de septiembre del año pasado, para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Se dará la salida con Nueve ejemplares que recorrerán 1.200 metros. Orfeon lleva un año muy serio y le gusta mucho esta pista. Destaca como favorito. Heartbreaker y Desert Deer, pueden ser sus mayores enemigos, son grandes especialistas en arena y lo pondrán muy difícil. Wayra es especialista en la distancia, pero no se ha mostrado muy a gusto en la fibra, aún así, estará cerca.

La cuarta carrera será el Premio Victoriano Jiménez, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 2.400 metros. Diez participantes. Genessee es una gran especialista en este tipo de carreras, está en forma, borda la distancia y la fibra es de su gusto. Será difícil de batir. Su enemigo más duro, debería ser Embat, siempre en la llegada este año. Roneo y Nice To Meet You, intentarán que no sea cosa de dos.

Cerrará la jornada, el Premio Ivanhoe, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, también sobre la distancia de 2.400 metros. Seis participantes. Belge Mencie, Run Run y Anaburg, destacan claramente sobre el resto de rivales. Entre los tres debería estar la carrera.

Bote de la apuesta Pick 4 (Acertar los ganadores de la 2ª, 3ª, 4ª y 5ª carrera), de 2.591,40 €

Un espectáculo deportivo único en la capital que cuenta con un encanto y atractivo especial por el ambiente tan bonito que lo envuelve: la noche, las luces alrededor de la pista de competición, los pura sangres disputando cada una de las pruebas, harán que el público disfrute aún más de este verano madrileño.

Y las canciones más conocidas y pegadizas del pop-rock de los años 80 y 90 serán las encargadas de poner ritmo y diversión desde las 00:35 h. hasta las 02:30 de la madrugada en el Jardín Sur. ¡No te puedes perder el mejor ambientazo de Madrid!

La oferta gastronómica del recinto es muy variada y apetecible, ya que disfrutar de una cena informal con los amigos en los diferentes food trucks, o del riquísimo Buffet de Mallorca en la pelousse, el mejor lugar del hipódromo junto a la pista para no perderte ningún detalle de las carreras, son algunas de las propuestas culinarias que harán las delicias de todos.

También podrás encontrar una gran variedad de carnes a la brasa, las exquisitas cervezas Mahou, los vinos más selectos de las Bodegas Matarromera y los cócteles más refrescantes, en las Barras del Hipódromo repartidas por todos los jardines del recinto.

Para el público que siempre quiere más y le gustan las experiencias más exclusivas, el hipódromo pone a su disposición la Terraza Premium, una zona reserva donde poder disfrutar las mejores vistas al sky line de la capital, del Open Bar con cóctel reforzado y bebida, y de la música fusión con DJ en directo.

Entrada de adulto a 12 € y gratuita a los menores de 14 años (acompañados por un adulto).

ABC pronostica 1ª CARRERA: (1) TRUHAN - (2) LA PRIMA - (3) GOOD TRIP 2ª CARRERA: (3) CAROLINI - (4) ARRIGUNAGA - (5) MISS TUFIA 3ª CARRERA: (1) ORFEON - (6) HEARTBRAKER - (4) DESERT DEER 4ª CARRERA: (2) GENESSEE – (1) EMBAT - (4) NICE TO MEET YOU 5ª CARRERA: (2) BELGE MENCIE - (1) RUN RUN - (3) ANABURG