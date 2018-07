Open británico El Tigre ataca de nuevo Con salud, buen juego y un campo que le favorece, el californiano aspira a conquistar su decimoquinto major

Miguel Ángel Barbero

El mundo del deporte necesita ídolos y el del golf, mucho más. Desde que Tiger Woods dejó de dominar los torneos del Grand Slam (su última victoria se remonta a diez años atrás) las udiencias televisivas se resintieron notablemente. La alternancia de nuevos campeones de calidad, pero sin el carisma del californiano, hicieron que todos ansiaran su retorno. «El golf necesita que Tiger vuelva a ganar un major», sentenció con rotundidad Gary Player, que tiene nueve en su haber y que, junto a Jack Nicklaus, es el personaje más respetado e influyente de esta disciplina a nivel internacional.

Entre sus problemas personales y sus sempiternas lesiones, la sequía de grandes del estadounidense ha dejano huérfanos de emociones a sus seguidores. El reto de superar los dieciocho salmones del Oso Dorado siempre ha estado presente y ahora que vuelve a estar en forma todos se frotan las manos. En el Masters de este año volvió a recuperar la sensación de jugar un fin de semana en un grande (desde el de 2015 no la experimentada) y esta semana en Escocia está volviendo a ser el que era. Jugó muy sólido los dos primeros días, controlando el resultado y evitando los fallos para pasar el corte con un resultado de par. Pero ayer, con unas condiciones de juego ideales, sacó por fin toda la agresividad que llevaba años contenida. Salió a reventar el campo, tirando de driver sin compasión, y con su temple de antaño en los greens. Ya está perfectamente acoplado a su nuevo putter y eso lo demostró con 33 golpes en los hoyos de ida.

Con la moral por los aires y el cuerpo a pleno rendimiento (las tiras de kinesioterapia que le alivian la rigidez cervical funcionan a la perfección) siguió con su plan de guerra hasta llegar a situarse líder del torneo con su sexto birdie del día, en el hoyo 14. «No sabía que estaba primero, aunque era consciente de que estaba muy cerca de la cabeza -reconoció-. Solo pensaba en estar concentrado para acabar bien la vuelta y tener opciones de cara a la última jornada, como así fue».

Su coliderato fue efímero, de unicamente veinte minutos, pero a Woods le devolvió toda la adrenalina de antaño. «Fue divertido, el plan de juego era acabar a unos cinco golpes de la cabeza de cara al domingo y estoy satisfecho de haberlo conseguido. No sé qué pasará en la última vuelta, pero al menos me doy a dar de nuevo una opción de ganar un grande». A pesar de un inoportuno bogey en el 16 dejó sutarjeta en 66 impactos (la mejor desde que ganó en Liverpool en 2006), el Tigre (-5) se ve con todas las opciones en su mano. Sobre todo «si el clima se complica y el campo se pone complicado -pronosticó -, pues en caso contrario seremos diez o quince aspirantes al triunfo». Las dos últimas veces que firmó este resultado o mejor en un British (2005 y 06) terminó ganando. Hay queda el dato para sus rivales.

Spieth, un gran defensor

Desde que Padraig Harrington defendió con éxito en 2008 el título ganado un año antes, ningún otro jugador ha sido capaz de ganar dos años consecutivos. Una racha que quiere romper Jordan Spieth, que con un vueltón de 65 se colocó en cabeza de la tabla (-9) y con opciones de revalidar su éxito de Royal Birkdale. El texano comenzó con eagle en el primer agujero y puso la directa, como hizo en los tres grandes que ha ganado hasta ahora. Acabó empatado en cabeza con Xander Schauffele (el mejor debutante del PGA Tour 2017) y Kevin Kisner (el líder desde la primera jornada). Al acecho están Chappell (-7), Molinari (-6) y los menos cinco empatados con Tiger (Simpson, Noren, Kuchar, McIlroy, Fleetwood y Zach Johnson) .

Quien no guardará tan buen recuerdo de esta semana será Rafa Cabrera (+7) que ayer perdió el rumbo en el hoyo 6 después de irse fuera de límites (76 golpes). «Como el domingo ya no me juego nada, trataré de soltarme y lograr hacer una buena vuelta que me dé confianza de nuevo», declaró.