Nuevo escándalo en la gimnasia estadounidense: Chiles denuncia que su entrenador la llamaba 'gorda'

Desde que finalizaran los Juegos Olímpicos de Tokio, la gimnasia estadounidense vive en un escándalo constante. Primero, la legendaria Simone Biles denunció que en el pasado había sufrido abusos sexuales y ahora, Jordan Chiles , su compañera en la selección e íntima amiga, ha comentado en una serie documental ('Peace Of Mind With Taraji') que un técnico la maniató verbalmente durante años en relación a su estado físico. «Tuve un entrenador que abusó de mí verbalmente. Me llamaba 'gorda' , decía que parecía una señora. Fue muy duro para mí», declaró la gimnasta.

Como ella misma relató, recibió estos ataques en una edad muy temprana y durante años, lo que, inevitablemente, le produjeron trastornos alimenticios y numerosos problemas de autoestima. Chiles, que hoy en día tiene 20 años, sabía que estos comentarios eran desmedidos e irreales, pero, sin embargo, admitió que se vio abocada a modificar sus hábitos para contentar a sus entrenadores del momento y poder continuar soñando con llegar a la élite.

Tras este problema mayor, la atleta profesional emprendió un largo camino con varios psicólogos deportivos para recuperar una óptima salud mental. Ahora, años después de los abusos, la joven se ha visto con la entereza suficiente para manifestarlo públicamente. Además, como la joven confesó, contando abiertamente su experiencia persigue el objetivo de intentar ayudar a aquellos que puedan haber sufrido (o estén sufriendo) una situación similar.

Otro de los aspectos que trató la gimnasta en el documental fue el racismo , una lacra endémica en su país desde hace siglos que aún no ha sido erradicada al completo. « Siempre pensé que la raza era algo que podía influir en la gimnasia . Por ejemplo, yo tengo algo más de trasero y es posible que otras gimnastas no lo tengan. Y solo por este aspecto no puedo estar en una posición perfecta y me pueden quitar puntos... Desearía que no se juzgase solo por tener un tipo de cuerpo. Ahí es donde entran el racismo y la política», denunció la deportista. Mediante este mensaje, Chiles intentó poner en manifiesto que no todos los cuerpos son iguales y que tener una fisionomía diferente a lo común no significa sufrir problemas de peso, como precisamente sucedió en su caso.

Plata en Tokio 2020 Jordan Chiles, una de las grandes promesas de la gimnasia norteamericana, alcanzó su mayor logró en los Juegos Olímpicos de Tokio cuando se colgó la presea de plata en el concurso por equipos. Precisamente, la de Oregón partía como reserva en el equipo estadounidense, pero los problemas de ansiedad de su compañera Biles provocaron que la joven desempeñara un papel protagonista en la conquista de la medalla.