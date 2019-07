Carreras de caballos Las noches del Hipódromo iluminan Madrid El preparador Patrick Olave ensilló a dos ganadores, «Tilo» y «Noli me tangere»

Ayer noche, segunda jornada de la Temporada de Verano en el Hipódromo de La Zarzuela, cinco emocionantes carreras con otro éxito total de de público, que volvió a llenar las tribunas y jardines, disfrutando de un grandísimo espectáculo.

Comenzó la noche, con el Premio El Platanito, reservada a Amazonas y Gentlemen, para caballos y yeguas de 4 años en adelante. 5 candidatos tomaron la salida desde el poste de los 1.900 metros. Falkirk, cumpliendo el pronóstico, se mostró muy superior, dándose un atentico paseo ganando por más de 6 cuerpos. Segundo llegó Don Sancho, muy mejorado, pero aún le falta ritmo de competición. Tercero, también lejos, llegó Pantheur.

La segunda carrera fue el Premio One to Two, (Patrocinado por Matarromera), hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 1.700 metros. 9 participantes. Tilo siempre en los puestos de vanguardia, al llegar a la recta final, presentó su ataque y con un bonito cambio de ritmo consiguió la victoria con autoridad. Cuando parecía que Trust in You iba a ser segunda, desde los puestos de atrás, remató con mucha fuerza Drover, cazándola en la misma meta, siendo segunda por solo una cabeza. Defraudó el favorito Pirate, que después de encabezar el pelotón hasta mitad de la recta definitiva, se hundió llegando en sexto lugar. La gemela se pagó 132,5 € por 1€ y el trío casi llega a los 3.000 €.

En tercer lugar, se disputó el Premio Florentino González, reservada a Aprendices y jinetes profesionales que no hayan ganado 12 carreras desde el 1 de septiembre del año pasado, para potros y potrancas de 3 años que no haya ganado 2 carreras. Ocho participantes. Dancing Ballerina fue siempre muy bien colocada durante el recorrido, esperando para presentar su ataque en los momentos decisivos consiguiendo una brillante y sorprendente victoria. Segunda a medio cuerpo, llegó la favorita War and Glory, viniendo quizás un poco tarde. Tercera llegó una mejorada Hera.

La cuarta carrera fue el Premio Recta Final, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, también sobre la distancia de 1.700 metros. Once ejemplares en los cajones de salida. Zeebullet se mostró muy superior a sus rivales, controlando en toso momento la situación. Al entrar en la recta definitiva, al presentar su ataque, se fue como un tiro hacia la meta ganando muy fácil. Seis cuerpos detrás, y en segundo lugar llegó Corps Accords, que sacó casi cuatro cuerpos en el poste de meta a Super John que fue tercero.

Cerró la jornada, el Premio Paulino García, para potros y potrancas de 3 años que no hubieran ganado 2 carreras. Distancia 2.400 metros, Siete participantes. Carrera táctica en la que Noli Me Tangere, fue siempre de los punteros, llegando a la recta final en segunda posición dispuesto a llevarse la victoria. Remató fuerte por el centro de la pista, resistiendo el ataque final de Fabiola que por medio cuerpo fue segunda. Tercera llegó Fee Du Bien.

Cuadro de honor 1ª CARRERRA GANADOR Nº 1 “FALKIRK” – SR. SARABIA, D. A. – O. ANAYA – RÍO CUBAS SEGUNDO Nº 2 “DON SANCHO”– SR. PINEDA, G. – G. ARIZCORRETA – SAYAGO TERCERO Nº 3 “PANTHEUR” – SR. LABORDE, P. – C. FERNANDEZ – CARBALLOP 2ª CARRERA GANADOR Nº 3 “TILO” – J. L. BORREGO – P. OLAVE – IT’S NOT EASY SEGUNDO Nº 9 “DROVER”– J. GELABERT – M. TELLINI – PATRIZIA ROSSANA TESTA TERCERA Nº 5 “TRUST IN YOU” – V. JANACEK – G. MAERO – JAYJO 3ª CARRERA GANADORA Nº 8 “DANCING BALLERINA” – R. N. VALLE – J. C. CERQEIRA – EUROPA SEGUNDA Nº 7 “WAR AND GLORY”– A. GÜERERE – J. LÓPEZ – ASTURLEÑA TERCERA Nº 10 “HERA” – N. DE JULIÁN – J. M. OSORIO – DUQUE DE ALBURQUERQUE 4ª CARRERA GANADORA Nº 7 “ZEEBULLET” – C. A. LOAIZA – J. C. ROSELL – DIECISÉIS SEGUNDA Nº 5 “CORPS ACCORDS” – R. SOUSA – J. A. RDRIGUEZ – AMAZING TURF TERCERO Nº 3 “SUPER JOHN” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – YEGUADA AGF 5ª CARRERA GANADOR Nº 5 “NOLI ME TANGERE” – J. L. MARTÍNEZ – P. OLAVE – TEN FE SEGUNDA Nº 1 “FABIOLA”– R. RAMOS – J. A.RODRIGUEZ – PALOMARES TERCERA Nº 4 “FEE DU BIEN” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – DOHA HORSE CLUB