El emotivo saludo entre un niño sin antebrazo y una futbolista con la misma discapacidad

Joseph Tidd, de un año, se ha convertido en toda una estrella en las redes gracias a una fotografía tomada junto a una futbolista. En ella, se observa como ambos comparten la misma discapacidad física: nacieron sin antebrazo ni mano izquierda.

La jugadora de fútbol femenino Carson Pickett ha compartido las fotografías que ilustran la amistad de la deportista y el pequeño. Los dos protagonistas ya se conocían antes de que se tomase la instantánea. La familia del niño es fan del equipo de Picket, el Orlando Pride, y en abril, ante un encuentro contra los Portland Thorns, la futbolista conocío a Tidd.

We need more of this in our world. RT to spread joy. Thank you @Cars_Pickett16 ! pic.twitter.com/lKeDXZhJxG