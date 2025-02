Nepo se derrumba y regala a Carlsen medio título El campeón, casi sin querer, se llevó una partida en la que por primera vez el ruso no estuvo a la altura

Casi sin querer, porque en varios momentos parecía que se conformaba con las tablas, Magnus Carlsen ha derrotado a Ian Nepomniachtchi en la octava partida del Campeonato del Mundo de Ajedrez . Si ayer el aspirante parecía entero, después de perder la sexta partida tras un récord histórico de movimientos , en la octava su sistema nervioso se derrumbó. Este nuevo revés lo coloca en posición desesperada. El marcador está 5-3 a falta de seis partidas. El campeón solo ha perdido una partida en sus últimas tres defensas del título; remontar dos puntos de desventaja se antoja una quimera.

El periodista Olimpiu G. Urcan recordaba una vieja frase del número uno: « La gente se rompe si aplicas la presión suficiente» . El ruso, que parecía entero después de la paliza de la sexta partida, quizá porque aún no había asimilado el duelo, terminó de derrumbarse en la octava. «Es un colapso total en tu proceso de pensamiento. Me ha pasado y sé lo horrible que es», explicaba el excampeón del mundo Vishy Anand .

No es que el noruego mostrara su faceta más agresiva. Incluso parecía conformarse con las tablas en varios momentos, pero los regalos son siempre bienvenidos. En su anterior derrota, nadie pudo culpar al aspirante por su espíritu de lucha. Hoy ha estado fallón y sin fuerzas para apretar los dientes y aguantar cuando tenía que hacerlo.

Carlsen, que nada más terminar la partida se declaró «muy feliz, obviamente», explicó a Chess24 que ambos estaban hoy «muy cansados». «Traté de jugar simple hoy» , reconoció, «pero me las arreglé para plantearle pequeños problemas y él sorprendentemente falló». Según desvela el periodista Tarjei J. Svensen , en declaraciones a la televisión de su país, donde el campeón casi siempre se muestra un poco más explícito, Magnus le dio la puntilla moral a su rival: «Nepo no estaba hoy en su mejor forma. No es la primera vez que su nivel cae después de la primera derrota».

Partida engañosa

Según Anish Giri , número 7 del mundo, Carlsen acumula una ventaja fabulosa no por haber superado a su rival, sino porque el aspirante ha corrido riesgos innecesarios en las partidas 6 y 8. La última fue rara, en muchos sentidos. Empezó con la defensa rusa o Petrov, una nueva declaración de intenciones de las negras, que mostraban así que se conformaban con las tablas, pese a ir por detrás en el marcador.

Nepomniachtchi pagó caro su peor día en el Campeonato del Mundo Niki Riga / FIDE

En un momento dado, Carlsen se metió en una línea engañosamente modesta, pero con veneno, y Nepo respondió demasiado rápido, como criticaron de forma unánime todos los grandes maestros que comentan el Mundial. Una jugada después, se dio cuenta del error y tuvo que clavarse a pensar durante 17 minutos para encontrar un plan activo. Fue el primer aviso , todavía no decisivo.

Creativo como un artista ruso, el aspirante encontró una línea interesante, avanzando su peón de la columna h, y esta vez el sorprendido parecía Carlsen, que pensó su respuesta durante unos sorprendentes 40 minutos . Debemos tener en cuenta que los contendientes tienen dos horas para las primeras 40 jugadas. Perder un tercio de ese tiempo en un solo movimiento suele ser un error.

El noruego no se fiaba y apostó casi siempre por las opciones más seguras, lo que parecía conducir la lucha a unas nuevas tablas. Anand pensaba que, pese a todo, el ruso jugaba para ganar, y puede que fuera así, pero en la jugada 21 cometió un nuevo error, algo más que una imprecisión. Los mayores expertos vieron pronto que podía ser definitivo, pese a que estábamos en una etapa temprana de la pelea. «Se acabó», decía Giri. «Un peón entero y mala posición. Está perdido. Es de locos el nivel del error. Muy extraño». El gran maestro indio Vidit Gujrathi certificaba el pésimo día del candidato, que había cometido «un número inusual de imprecisiones».

Perdido demasiado rápido

En la jugada 25, Nepo estaba prácticamente perdido y ni siquiera los leves apuros de tiempo de Carlsen suponían demasiada esperanza. Se llegó a un final de damas con un peón de menos para el negro, pero no era el recuento lo peor para el ruso, sino la debilidad de su estructura de peones, si es que se podía llamar así.

Tuvo que se devastador para él. ¿Qué podía hacer? Imposible abandonar antes de tiempo. No es el mejor defensor del mundo, como pudo verse en esta partida, y arrastrarse así era un suplicio. Anand, compasivo, opinaba que no habrá un solo jugador que no sintiera pena por el aspirante , viendo la partida de hoy. Muchas de las reacciones del mundo del ajedrez iban en la misma línea y el rostro de Nepo inspiraba verdadera lástima:

«Esto es un simple 'tilt'», sentenciaba Fabiano Caruana , que utilizaba un término muy corriente en el mundo del póker, cuando alguien, afectado por alguna mano perdida o por cualquier otro factor, pierde los nervios por completo y empieza a jugar mucho peor. Judit Polgar añadía: «Puede verse que no logra explicarse cómo pudo cometer un error tan tonto sin ninguna razón». Cualquiera que haya jugado al ajedrez de competición entiende bien esa sensación.

Al final, el ruso abandonó en la jugada 46 . Pocos creen en sus posibilidades ahora. La jornada de descanso de mañana puede ser incluso contraproducente. Si logra plantar cara hasta el final, nos daremos por satisfechos. «Veremos a un Nepo desatado», augura David Antón . Otros creen que ya no podremos disfrutar las 14 partidas programadas, porque Carlsen alcanzará antes los 7,5 puntos que aseguran el título.

A favor de Nepo, cabe destacar su deportividad en general y la entereza con la que asistió a la rueda de prensa. Incluso se permitió esbozar alguna sonrisa tímida y pidió perdón por su actuación , «muy por debajo» de su nivel habitual e incluso «del nivel de un gran maestro». También se mostró moderadamente optimista, por un lado, pero demostró que quizá afrontó este duelo sin la confianza necesaria: «Al principio, ya tenía pocas opciones y mi esperanza es que, si juego bien, todavía mantenga algunas posibilidades».

