El Dakar::Entrevista Nani Roma: «Hice todo bien, pero Al-Attiyah lo hizo muy bien» Subcampeón, el piloto español, sobreviviente a 24 Dakar, tiene un reto: «Ganarlo por tercera vez; correré este rally hasta que me echen, es mi vida»

Tomás González-Martín

Vuelve del Dakar con un segundo puesto. Su palmarés suma una victoria en motos, en 2004, un triunfo en coches, en 2014, un ramillete de podios y esta segunda posición que consolida su liderazgo como uno de los grandes del Dakar. Habla con ABC de las peripecias del último rally y del futuro.

-¿Nota que los rivales le siguen porque es un favorito desde hace muchos años?

-A veces veo, sí, que me vigilan, pero no estoy al tanto de ello. Es verdad que llevo muchos años en el Dakar y que he hecho muy buenos puestos.

-¿Qué le ha faltado para ganar este Dakar?

-Lo he hecho todo casi perfecto, Álex (Haro) y yo lo hemos dado todo y hemos quedado segundos porque Nasser Al-Attiyah lo hizo todo bien y no tuvo ni un fallo ni un contratiempo.

-Ustedes tuvieron que detenerse a ayudar a Peterhansel y eso les perjudicó.

-Peterhansel no ha parado de pedirnos disculpas. Tomé una decisión de detenerme para ayudar a Peterhansel, iban a ser solo dos minutos, pero todo se complicó. Luego yo pinché y perdimos ocho minutos. Son cosas que pasan.

-Ganó Al-Attiyah porque también la arena y la duna es el terreno que el qatarí ama, ha nacido en él.

-A Nasser le va la arena y el fuera pista. Si hubiéramos tenido más rally por terreno duro habríamos vivido otra cosa, porque él falla más en ese tipo de recorrido, y quizá yo habría ganado, pero no ha sido así, quedamos segundos y el próximo año volveremos con el mismo coche a intentar ganar.

-¿Su único reto del Dakar es el triunfo?

-No me lo planteo así. Yo planifico el Dakar con el objetivo de intentar hacer muy bien las cosas, saber muy bien lo que quieres y cómo lo quieres hacer, darlo todo cada día y después, si ganas, será el premio a ese trabajo. Si te planteas que tu único reto es la victoria, si no la consigues será siempre un fracaso y eso no es así. Lo importante es decirte a tí mismo que has hecho las cosas bien y te has entregado.

-Ganó en 2004 con motos y en 2014 con coches. No habrá que esperar a 2024, aunque usted seguro que continuará corriendo entonces.

-Espero que no tenga que esperar hasta 2024. Quiero conseguir mi tercer título cuanto antes, espero que el próximo año. Seguiré con el mismo Mini 4x4. Del Dakar no me iré nunca, es mi vida, cuando dejé de correrlo es porque me han echado ya.

-¿Hasta cuando tiene contrato con Mini?

-Tengo coantrato hasta este año y una opción de renovar por otro año, tenemos que hablar algunas cosas y no habrá problemas.

-Álex Haro es su copiloto. ¿Cómo es su relación en plena competición?

-Álex comenzó conmigo en este tipo de carreras y congeniamos muy bien. No es lo mismo que cuando coges un copiloto que ya corrió con otro piloto y está acostumbrado a otras cosas. Pasamos nuestros momento complicados, pero lo importante es que me transmita tranquilidad.

-Le pregunto a Álex Haro: ¿Cómo es Nani Roma de jefe en el coche?

-Lo importante es el respeto. Tiene su carácter, todos lo tenemos, y hay momentos más difíciles, pero lo fundamental es que nos respetamos.

-Segundo en la meta. ¿Se lamenta de algo?

-Es fácil decir después las cosas. Quizá fuimos demasiado cargados de combustible y eso te hace perder tiempo.

-Álex Haro se fracturó cuatro costillas ¿Cómo afectó eso?

- Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo hemos hecho muy bien. Perdimos por 24 minutos, pero es que Nasser no tuvo ni un contratiempo. Y hay que destacar que Álex ha hecho un esfuerzo muy grande. Corrió durante cinco días con tres costillas rotas, no fisuras, sino costillas rotas (Álex nos enseña las costillas, vendadas). dije que sería el Dakar más duro de mi carrera y lo ha sido. En las dunas de Perú podías perderlo todo en cada una.