Namsaknoi, «El Emperador» del muay thai visita Madrid para aportar su arte tailandés

A simple vista, da la sensación de que el muay thai ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década en nuestro país. Importado de Tailandia, es un arte marcial que trasciende lo material para enrolarse en un ámbito espiritual que resulta muy atractivo para miles de españoles. Con el ascenso de practicantes, de gimnasios y de formadores ha ido de la mano una notable mejora en el nivel de los luchadores y de los eventos, contando actualmente con varios campeones mundiales. Sin embargo, las grandes leyendas de este deporte proceden del antiguo Reino de Siam y, gracias a unos aventurados promotores, están dispuestos a acudir a tierras hispanas para compartir su talento.

La primera estrella retirada en llegar fue Dieselnoi, luego llegó uno de los luchadores más mediático de la actualidad de nombre Saenchai. Ahora, es el turno de otro nombre de una entidad enorme y que gracias a Bang Rajan Events –compuesto por Javi Navarro y Carlos Sánchez– estará en el Madrid Box de Rivas Vaciamadrid el próximo 19 de octubre. Este es Namsaknoi Yudthagarngamtorn y, junto a Mario Vega y el Gran Maestro Pratín, impartirá un seminario de gran valor deportivo que se alargará por cuatro horas. «Es un luchador de una categoría que lo catapulta a legendario y que además tiene comprobada experiencia como instructor, algo que es muy importante porque garantiza que sabrá transmitir de la mejor manera sus conocimientos. Prueba de ello es el notable trabajo realizado en el valorado Evolve Fight Team de Singapur. También cuenta con su propio gimnasio. Pero es que a esto se le suma que tendremos al GM Pratín para prestarnos ayuda y al prestigioso «Patrón» Mario Vega del Rosario, quien viene desde Canarias para colaborar con nosotros. Ni en la propia Tailandia se puede vivir una experiencia así de cercana», cuenta con orgullo Carlos Sánchez sobre la clase maestra que impartirá un luchador que logró vencer a Saenchai.

Conocido como «El Emperador» y considerado uno de los mejores luchadores de muay thai de la historia, Namsaknoi cuenta con un récord de 280 victorias, 15 derrotas y 5 empates, lo que supone un porcentaje de triunfos del 95%. Además, estuvo invicto durante seis años en el Lumpinee Stadium, arrasando a cada rival que se le ponía por delante. ¿Qué significa la presencia de Namsaknoi en Madrid? «Significa algo con lo que soñé, que hemos consolidado un grupo preparado para todos los retos que conciernen a nuestro deporte, que habrá una generación de todas las edades y niveles que verá desfilar a uno de mejores exponentes de toda la historia del muay thai. Contamos con el apoyo de la gente. Si esto ayuda a crecer el deporte, adelante», explica el organizador.

El mentor de Buakaw Por Pramuk

Para comprender la dimensión de esta visita, Sánchez define a Namsaknoi como «un dios vivo del muay thai» y «una leyenda que inspiró a una generación entera que logró un 95% de victorias en una época donde no había ni un solo luchador malo». Otra prueba de la calidad que gozará el seminario es que Namsaknoi fue el mentor de Buakaw en el equipo Por Pramuk. Este último luchador es una de las mayores leyendas en activos y fue elegido dos veces luchador del año en Tailandia. Namsaknoi también fue instructor de Damian Alamos, uno de los mejores «farang» (peleador no tailandés) de la historia del muay thai. «Sin duda se ha ganado como nadie el nombre de "El Emperador"», asegura el organizador. Además, «este legendario luchador cuenta con el "Wai Kru" (baile ritual previo a la batalla) más bonito visto en el muay thai». Pero no todo son claros en la vida de Namsaknoi, también ha tenido una etapa muy dura y oscura. «El Emperador también muestra una época penosa porque se retiró a los 29 años por culpa de un promotor que arruinó su carrera y lo llevó a vivir en la misma miseria, en la dura pobreza durante mucho tiempo. Una carrera que se truncó, pero que con lo que hizo fue legendaria», relata Sánchez.

Y en toda la clase maestra estarán presentes dos grandes figuras del muay thai nacional. ¿Qué supone la participación de GM Pratin y Mario Vega? «Por un lado supone que las barreras del idioma desparezcan por completo, los asistentes recibirán una explicación en español, pero ya no es solo la traducción sino el valor agregado de la explicación en sí misma, el cómo lo transmitirán. Es un seminario que no se ha dado nunca, que estén el GM Pratín y Don Mario ya es una locura, es muchísimo conocimiento y experiencia junta, pero si encima pones este conocimiento al servicio de favorecer la explicación de Namsaknoi el resultado será increíble. Por otro lado, la alegría de mi propio maestro, son 87 años y en los ojos le lees la alegría de ver su clase llena, que esto crece, que algo a lo que ha dedicado su vida y se va haciendo más fuerte en España, eso como alumno, dárselo al GM Pratín, me llena», describe el cofundador de Bang Rajan Events.

«Los egos se dejan en la puerta»

Cuando los mejores «nak muay» (luchador de muay thai) de la historia visitan nuestro país llegan con la labor de aportar todo su arte tailandés. «Los objetivos al montar un seminario son muchos: fomentar el muay thai de calidad, acercar a la gente a la historia viva de este deporte, que las nuevas generaciones se interesen por la práctica y conocer más de esto», enumera Sánchez. «Cada vez que sale un curso de este nivel sentimos que es una fiesta, una sensación de unión, de confraternidad, de sentir que viene España a Madrid, gana el muay thai y ganamos todos. Ojo, las nuevas generaciones también empiezan a interesarse en quién viene y lo valoran. Se generan grupos mixtos, de diferentes edades y niveles, pero homogéneos en las ganas de aprender, de dejar el ego en la puerta, de pasarlo bien. Sin duda, suma y une».

Mientras la gente responda, asegura el organizador, seguirán trayendo a grandes nombres de esta disciplina. «También queremos hacer algo por cambiar el panorama del muay thai infantil, que merece más oportunidades. No te puedes hacer idea del talento que tienen los más pequeños y de las trabas que les ponen para desarrollarlo», lamenta Sánchez, que ve con mucha ilusión el futuro deportivo. «Dentro de muy poco vamos a dar a conocer una herramienta más para el muay thai de habla hispana, desarrollando uno de los portales web más importantes en español, donde cada especialista tenga su espacio y que sea además una plataforma de apoyo a diferentes eventos y propuestas que lleven al crecimiento del muay thai», continúa. Todo esto, dice Sánchez, es fruto de la pasión. «Me dejo el corazón, las pestañas, el tiempo, mi cerebro y mi estrés en lo que hago, no me guardo nada. Pero si hay algo que me haría dar el 100% y rebasar mi propia capacidad sería ganarlo todo con Anita «Sweet» Medina y con Javi Navarro, sinceramente pocas cosas en la vida me darían mas alegría, me llenarían mas corazón y me ilusionarían tanto. Sí, creo que ese es mi sueño», finaliza.