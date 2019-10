Josh Larsen, jugador de la selección de Canadá que disputa el Mundial de rugby, protagonizó una imagen que está dando la vuelta al mundo. Arrepentido por la tarjeta roja que había visto durante el partido contra Sudáfrica, durante el característico 'tercer tiempo', pidió disculpas a sus rivales y les deseó suerte para el resto del campeonato.

Larsen se disculpó con Thomas du Toit y el resto de sus compañeros de los 'Springboks', que no solo aceptaron las disculpas sino que celebraron la iniciativa del canadiense con risas y cánticos.

Un ejemplo más de que, en cuanto a deportividad, el rugby es un deporte que va muy por delante del resto.

Following his red card, @RugbyCanada forward Josh Larsen visited the @Springboks changing room to apologize to Thomas du Toit after the game.



This is what rugby is all about.pic.twitter.com/IodogVYNUS