España gana a Noruega con brillantez y estará en la lucha por las medallas

España , una vez más, da la cara en la alta competición y se asegura luchar por las medallas del Mundial tras deslumbrar en los cuartos de final ante Noruega , selección que llegaba como vigente subcampeona y con la amenaza de contar en sus filas con el mejor jugador del momento, un Sagosen que perdió su fiereza al dejar medio cojo a su equipo por una lesión en la rodilla.

Pocos equipos hay tan fiables como esta selección, pues llevan consiguiendo éxitos desde hace más de una década. Siempre en la pomada pese a la evidente crisis que atraviesa el balonmano español, han sabido hacerse fuertes como grupo, a golpe de veteranía.

La selección de hoy tiene a once jugadores por encima de la treintena, cuatro de ellos, incluso, más cerca de los cuarenta. Raúl Entrerríos, eterno capitán, ya fue campeón del mundo en 2005, otros seis integrantes actuales (Ariño, Cañellas, Guardiola, Maqueda, Morros y Sarmiento) estaban en el equipo que logró la segunda corona en 2013. Ahora, pese a todas las dudas, se sueña con fuerza en el tercer titulo, un objetivo que daría un espaldarazo absoluto para los Juegos de Tokio, la otra gran cita de este año tan atípico. Tal vez ese torneo marque un punto y aparte, porque las fuerzas no son infinitas y no se atisba un relevo inmediato, pero hasta entonces los que están tienen decidido entrar en la leyenda y colgarse un metal más en el cuello.

Pese a las dudas con las que empezó en Egipto, España ha ido ganando confianza y acierto con el paso de los encuentros. Frente a Noruega firmó una primera mitad primorosa, tomando el control desde el arranque y anulando al rival con una efectividad notable en el tiro y la inspiración habitual de Rodrigo Corrales, agigantado en la portería con un porcentaje de paradas (19) cercano al cincuenta por ciento, una barbaridad.

Al descanso ya llegaba con una ventaja de seis goles (21-15). Para entonces, Sagosen, el ogro noruego, dejaba el partido y enfilaba el camino de los vestuarios, dolorido y apesadumbrado. El exceso de minutos al que le ha sometido su seleccionador desde la primera ronda del campeonato le acabó pasando factura en el momento más crucial. La estrella nórdica regresaría en la reanudación, aunque visiblemente tocado y sin capacidad de asumir la reacción. A cambio, Myrhol y Johannessen sostenían a su equipo a una distancia de entre tres y cuatro goles, pero sin opciones de ir más allá, aceptando que su duelo ante España acabaría igual que los 17 anteriores, con una sonora derrota.

La selección terminó el encuentro en plan estelar, recreándose ante un rival con los brazos caídos, lo que le permitió empezar a pensar en la semifinal ante Dinamarca . La defensora del título, otro duro hueso, volverá a poner a prueba a una generación de jugadores con cuerda suficiente como para dar una penúltima alegría.

Parada de Torbjorn Bergerud ante un lanzamiento en suspensión de Daniel Dujshebaev [España] desde media distancia Lanzamiento en suspensión de Goran Sogard Johannessen [Noruega] desde media distancia que da en el poste España pierde el balón por pasos de Raúl Entrerríos Lanzamiento de contrataque en suspensión de Kristian Bjornsen [Noruega] desde media distancia que da en el poste España pierde el balón por un mal pase de Álex Dujshebaev Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento en suspensión de Goran Sogard Johannessen [Noruega] desde 9 metros Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento de contrataque en suspensión de Kristian Bjornsen [Noruega] desde 9 metros Parada de Torbjorn Bergerud ante un lanzamiento en suspensión de Aleix Gómez [España] desde larga distancia Parada de Torbjorn Bergerud ante un lanzamiento de contrataque en suspensión de Aleix Gómez [España] desde media distancia España pierde el balón por un mal pase de Raúl Entrerríos Lanzamiento en suspensión de Christian O'Sullivan [Noruega] desde 9 metros que da en el poste Parada de Torbjorn Bergerud ante un lanzamiento en suspensión de Raúl Entrerríos [España] desde 9 metros Noruega pierde el balón por un mal pase de Harald Reinkind Parada de Torbjorn Bergerud ante un lanzamiento en suspensión de Ángel Fernández [España] desde 9 metros Parada de Torbjorn Bergerud ante un lanzamiento de cadera de Álex Dujshebaev [España] desde 9 metros Lanzamiento de contrataque en suspensión de Kristian Bjornsen [Noruega] desde media distancia que da en el poste Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento en suspensión de Magnus Jondal [Noruega] desde los 6 metros Lanzamiento en suspensión de Daniel Dujshebaev [España] desde media distancia que se va fuera Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento en suspensión de Christian O'Sullivan [Noruega] desde media distancia España pierde el balón por un mal pase de Raúl Entrerríos Primera exclusión de Thomas Solstad [Noruega] Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento en suspensión de Goran Sogard Johannessen [Noruega] desde 9 metros Lanzamiento en suspensión de Álex Dujshebaev [España] desde 9 metros que es blocado por Torbjorn Bergerud Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento en suspensión de Goran Sogard Johannessen [Noruega] desde media distancia Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento en apoyo de Christian O'Sullivan [Noruega] desde media distancia España pierde el balón por falta de ataque de Joan Cañellas Noruega pierde el balón por un mal pase de Goran Sogard Johannessen Noruega pierde el balón por un mal pase de Christian O'Sullivan Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento de contrataque en suspensión de Eivind Tangen [Noruega] desde media distancia Parada de Torbjorn Bergerud ante un lanzamiento en suspensión de Álex Dujshebaev [España] desde media distancia Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento en suspensión de Bjarte Myrhol [Noruega] desde 9 metros Parada de Torbjorn Bergerud ante un lanzamiento en suspensión de Joan Cañellas [España] desde 9 metros España pierde el balón por un mal pase de Raúl Entrerríos España pierde el balón por falta de ataque de Jorge Maqueda Parada de Torbjorn Bergerud ante un lanzamiento en suspensión de Ángel Fernández [España] desde media distancia Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento en suspensión de Goran Sogard Johannessen [Noruega] desde media distancia Parada de Torbjorn Bergerud ante un lanzamiento en suspensión de Raúl Entrerríos [España] desde media distancia Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento de contrataque en suspensión de Harald Reinkind [Noruega] desde media distancia España pierde el balón por un mal pase de Jorge Maqueda Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento en suspensión de Christian O'Sullivan [Noruega] desde media distancia Lanzamiento en suspensión de Harald Reinkind [Noruega] desde 9 metros que es blocado por Rodrigo Corrales Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento en suspensión de Harald Reinkind [Noruega] desde media distancia Parada de Kristian Severas ante un lanzamiento en suspensión de Ángel Fernández [España] desde media distancia Segunda exclusión de Jorge Maqueda [España] Primera exclusión de Gedeón Guardiola [España] Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento en suspensión de Kent Robin Tonnesen [Noruega] desde media distancia Noruega pierde el balón por pasos de Kent Robin Tonnesen Parada de Torbjorn Bergerud ante un lanzamiento en suspensión de Jorge Maqueda [España] desde larga distancia Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento en suspensión de Kent Robin Tonnesen [Noruega] desde media distancia Parada de Torbjorn Bergerud ante un lanzamiento en suspensión de Ángel Fernández [España] desde media distancia Noruega pierde el balón por un mal pase de Sander Sagosen Primera exclusión de Harald Reinkind [Noruega] Lanzamiento en suspensión de Daniel Sarmiento [España] desde 9 metros que es blocado por Torbjorn Bergerud Primera exclusión de Jorge Maqueda [España] Noruega pierde el balón por error de recepción de Christian O'Sullivan Noruega pierde el balón por invasión del área de Magnus Jondal Lanzamiento en apoyo de Raúl Entrerríos [España] desde media distancia que es blocado por Torbjorn Bergerud España pierde el balón por falta de ataque de Daniel Dujshebaev Lanzamiento de contrataque en suspensión de Harald Reinkind [Noruega] desde larga distancia que se va fuera Parada de Torbjorn Bergerud ante un lanzamiento en suspensión de Álex Dujshebaev [España] desde media distancia Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento en suspensión de Sander Sagosen [Noruega] desde larga distancia Amonestación para Álex Dujshebaev [España] España pierde el balón por falta de ataque de Raúl Entrerríos Lanzamiento en suspensión de Magnus Jondal [Noruega] desde 9 metros que da en el poste Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento en suspensión de Sander Sagosen [Noruega] desde media distancia Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento en suspensión de Sander Sagosen [Noruega] desde media distancia Primera exclusión de Peter Oberby [Noruega] Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento en suspensión de Alexander Blonz [Noruega] desde media distancia Parada de Torbjorn Bergerud ante un lanzamiento en suspensión de Ferrán Solé [España] desde el extremo derecha Parada de Torbjorn Bergerud ante un lanzamiento en apoyo de Álex Dujshebaev [España] desde media distancia

