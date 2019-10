Mundial de Atletismo Marta Pérez, sobre el Mundial en Qatar: «No sé qué hacemos aquí» La mediofondista española carga contra la organización del Mundial de Atletismo en Doha

La española Marta Pérez, clasificada para las semifinales de 1.500 metros de los Mundiales, ha criticado duramente, tras la carrera, la concesión de los campeonatos a Doha, que a su juicio se están disputando -dijo- «totalmente de forma artificial».

«No sé qué hacemos aquí. Es un Mundial que se está corriendo totalmente de forma artificial, tanto a nivel ambiental como en lo que respecta a la temporada de los atletas», comentó en declaraciones a la revista 'Corredor'.

La mediofondista española lamenta que se haya hecho «una gran inversión económica y personal para que se celebre aquí el Mundial y el país lo disfrutara, pero es evidente que no lo querían para eso porque cuando sales a la pista ves la grada y no está llena. Ni siquiera se retransmite el campeonato en la televisión de Catar».

Pérez destacó la calidad de las instalaciones en el estadio Khalifa -«se está genial», asegura-, «¿pero alguien se ha cuestionado -se pregunta- el impacto ambiental de todos los aires acondicionados de la pista? El esfuerzo que están haciendo, compitiendo a nivel mediático con eventos como la Champions League, no va a servir para nada porque cuando el Mundial se vaya de aquí no vamos a dejar ningún poso».

«En este país yo no puedo inspirar a nadie porque las mujeres que me están viendo no tienen la posibilidad, por nivel cultural, de hacer lo que yo hago», dijo.