La IAAF ha atendido la tercera y última apelación de la Real Federación Española de Atletismo, hecha este mismo jueves, y ha decidido conceder una medalla de bronce a Orlando Ortega. El atleta hispano-cubano sufrió en la final de los 110 metros valla del Mundial de atletismo de Doha (Qatar) un percance cuando Omar McLeod invadió su calle al trastabillarse y le arrebató la posibilidad de conquistar un mental cuando marchaba segundo en la carrera.

«Me ha robado la medalla. Lo veía venir desde la salida y no lo puedo aceptar. Así no, tío, así no», dijo muy enfadado Ortega tras la prueba. Pese a que la IAAF había desestimado el primero y el segundo recurso de la RFEA, finalmente ha creído oportuno concederle un metal al considerar que se había visto gravemente perjudicado por un rival que le hizo «disminuir su velocidad considerablemente y cruzar la línea quinto».

The jury of appeal reconsidered the case in the 110m hurdles final and in view of the obstruction which impeded @110_ortega, the jury directs that a second 🥉medal be awarded to Ortega.#WorldAthleticsChampspic.twitter.com/ICTREozU8U