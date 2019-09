Mundial de Atletismo Gesta de García Bragado a los 49 años: octavo y billete a los Juegos de Tokio El español podrá participar en sus octavos Juegos Olímpicos y poner fin allí a su dilatada carrera en la élite

Yusuke Suzuki dio a Japón, este domingo de madrugada, la primera medalla de oro mundial en marcha al ganar los 50 km en una demostración de fuerza desde el primer kilómetro, mientras el portugués ganó la plata con 43 años y el español Jesús Ángel García Bragado, que fue campeón hace 26 años, terminó octavo a punto de cumplir 50.

Por primera vez en la historia el oro se ganaba con más de 4 horas. El japonés, con tres «paradiñas» por el camino, se impuso con 4h04:20, Vieira llegó en 4h05:59 y el canadiense Evan Dunfee, que cumplía este sábado 29 años, tercero con 4h05:02. Bragado fue octavo con 4:11.28. El portugués se colgaba así su primera medalla mundial después de perseguirla durante once ediciones.

Las condiciones climáticas en la bahía de Doha fueron algo más favorables que el viernes en el maratón femenino. En la salida, a las 23.30 horas, 31 grados y un 72 por ciento de humedad.

Los 50 km marcha, con salida conjunta de hombres y mujeres, se planteaba como un desafío para ver quien era capaz de marchar más lento en los primeros kilómetros a fin de reservar energías.

Inagotable Bragado

La carga emotiva de la prueba estaba García Bragado, el atleta del mundo con más participaciones olímpicas (7) y mundiales (13). Nadie ha competido jamás en unos Mundiales a su edad.

Veintiséis después de su primera experiencia mundialista, cuando se proclamó campeón mundial en Stuttgart'93 (luego fue tres veces subcampeón, Atenas'97, Edmonton 2001 y Berlín 2009), el madrileño se planteaba Doha como trampolín hacia los Juegos de Tokio, con el propósito de echar allí el cierre a su gloriosa carrera deportiva.

El francés Yohann Diniz se perdió el año pasado por lesión los Europeos de Berlín, pero regresaba para defender su título mundial, y pocos atletas hay tan previsibles como el galo, que ataca desde la salida para emprender largas caminatas en solitario. A menos que le ocurra como en los Juegos de Río, donde se derrumbó literalmente poco después del km 35, víctima de un súbito desfallecimiento cuando iba en cabeza, aunque pudo terminar octavo.

Suzuki, plusmarquista mundial de 20 km (1h16:36), tomó la iniciativa y tras él se fueron Diniz, el campeón olímpico eslovaco Matej Toth, otro nipón, Tomohiro Noda -que colapsó poco después del km 10- y el mexicano Isaac Palma. El fugado pasó el km 15 en 1h13:40, con Toth y Palma a 45 segundos. Diniz abandonó poco después.

Toth, campeón mundial en Pekín 2015, se presentaba en Doha sin marca este año tras recuperarse de una lesión en enero.

Mediada la prueba, Suzuki, con un parcial de 2h01:07, tenía una renta de 3:16 sobre el ecuatoriano Claudio Villanueva. Su compañero Andrés Chocho iba sexto, el mexicano Horacio Nava noveno y García Bragado decimoséptimo. José Ignacio Díaz de había retirado en el 23.

A 10 km de meta, cuando «realmente empiezan» los 50 km marcha, según el experto García Bragado, Suzuki (3h13:21), a un ritmo constante de 4:02 el mil, tenía ventaja de 3:21 sobre el chino Wenbin Niu.

Suzuki fue perdiendo su ventaja pero había acumulado la suficiente para alcanzar la victoria.

«Ha sido muy duro»

«He podido romper esa maldición de Pekín 2015, donde me quedé a un puesto de ser finalista (noveno). Este era el objetivo aquí. Ahora queda hacer la mínima olímpica y la prepararemos en el Campeonato de España de Torrevieja en febrero. Desde luego, este mismo resultado lo firmo en Tokio», declaró el madrileño tras ser atendido en la clínica de meta durante una hora.

«Ha sido muy duro», reconoció. «Si hora y media en la cámara de calor y humedad era muy duro, imaginaros aquí cuatro horas. Pero al final de la prueba me he encontrado bien. De hecho me he desdoblado del ganador (el japonés Yusuke Suzuki), así que he chupado cámara en las vueltas finales», bromeó.

García Bragado insistió en la dureza de la prueba. «Lo que hemos pasado aquí no es comparable a ninguna otra competición. Sólo recuerdo una vez en el delta del Ebro, que me fui a entrenar a mediodía sin agua ni nada, me animé a ir hasta un pueblo y llegué bastante mal, y eso que fueron sólo 15 o 20 kilómetros. Me bebía el agua de las charcas. Pues esto ha sido comparable a eso».

«Venía bien preparado, pero aún así he tenido que pelear por un puesto de finalista. Tendré que trabajar más cositas si quiero hacer un resultado parecido en Tokio, pero estoy contento por todo el equipo que me ha apoyado y agradecido al seleccionador, Pepe Peiró, que confió en mí en febrero, en el campeonato de España cuando estaba hecho unos zorros, y me permitió ir a la Copa de Europa y ahora al Mundial para que pueda terminar mi carrera deportiva en Tokio», concluyó.