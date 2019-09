La estadounidense Sandi Morris es una de las atletas más destacadas que se han dado cita en los Mundiales de Atletismo de Doha. La pertiguista, subcampeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y subcampeona mundial en 2017, es candidata al oro en su especialidad.

Tras lograr el pase a la gran final de la competición de pértiga Morris quiso compartir su alegría con sus seguidores en las redes sociales. Y lo hizo con un divertido vídeo ya desde su habitación en el hotel una vez terminada la prueba.

When you make it to the World Championship finals 😎🤓😂Sound on 🗣 #TeamUSATF#AthleticsWorldChamps#merica 🇺🇸 pic.twitter.com/aiKNpacEPY