El Mundial de Ajedrez sigue atascado

Federico Marín Bellón

Hoy hemos visto unas nuevas tablas, bastante sosas, en el Mundial de Ajedrez. Magnus Carlsen no está bien. No se siente cómodo. Parece encomendado a las partidas rápidas de desempate. Sus dos oportunidades seguidas con blancas han pasado sin pena ni gloria. Suerte ha tenido de no acabar con desventaja en el marcador. Ahora, Fabiano Caruana tendrá la iniciativa (el dato está pendiente de confirmación) en tres de las cinco partidas que quedan. De momento, empate a 3,5 puntos.

