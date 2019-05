Carreras de caballos «Most Empowered» y «Tuvalu», grandes triunfadores Duodécima jornada de la Temporada de Primavera en el Hipódromo de la Zarzuela

Esta mañana se ha celebrado la duodécima jornada de la Temporada de Primavera en el Hipódromo de la Zarzuela, con buen tiempo y bastante presencia de público disfrutando en este gran recinto, del planazo del domingo. La máxima atención de la mañana estuvo puesta por en la quinta carrera con el Premio Teresa–Yeguada Torreduero, para yeguas de cuatro años en adelante, sobre la distancia de 2.200 metros y dotado con 18.000 euros para la vencedora. Ocho aspirantes a la victoria tomaron la salida. Briscola cogió rápido el mando de la prueba, intentado repetir su último éxito, pero esta vez ya no pilló por sorpresa a sus rivales. La favorita Most Empowered iba en el furgón de cola. Al entrar en la recta, primero Crumblecreek y luego Most Empowered, totalmente por fuera, presentaron su ataque viéndose un bonito duelo entre las dos por la victoria. Finalmente Most Empowered, con mucha clase, pasó poco antes de la meta a Crumblecreek, consiguiendo una gran victoria. Tercera quedó Doctora Cookie que pasó en los metros finales a Briscola.

Y en la sexta carrera que se disputó el Premio Corpa, para caballos y yeguas de cuatro años y también 18.000 euros de premio para el ganador. Una media «maratón» de 3.000 metros con los mejores fondistas en pista. Seis candidatos al triunfo partieron de cajones. Tuvalu salió decidido a comandar la carrera, marcando un ritmo engañoso, mientras el favorito, Hipodamo de Mileto, parecía no darse cuenta de lo que pasaba. Tuvalu entró en la recta decisiva en esa privilegiada posición habiendo hecho «una carrera de espera». Al presentar su ataque se fue a la meta con autoridad, haciendo imposible el final tardío y confiado de Hipodamo de Mileto. Hay que resaltar la gran carrera de Tuvalu y sobre todo la monta de su jockey, Jaime Gelabert. Tercero en la meta fue Molly King.

Abrió la mañana el Premio Campodrón, dentro Programa del Made in Spain, segunda carrera para la generación precoz, con los potrillos de dos años a escena que tuviero que recorrer 1.000 metros en línea recta. Solo cuatro participantes. Rosy Moon, ya con experiencia, ganó fácilmente. Segunda fue La Prima, que era su segunda carrera, aunque tuvo que emplearse a batir a Pueyo.

En segundo lugar se disputó el Premio La Novia, potrancas de tres años que no hayan ganado. Once candidatas desde el poste de los 1.400 metros. Red Hut Red salió decidido a coger la cabeza, seguido de cerca por Nina Petrovna. Así se entró en la recta final, donde el conductor intentó hacerse fuerte por los palos, viéndose un bonito duelo hasta la meta, en la que Nina Petovna, con un bonito cambio de ritmo, se hizo por medio cuerpo con la victoria. Tercera fue Lajeen. Defraudó la favorita Royal Destiny, que solo pudo ser quinta.

La tercera carrera fue el Premio King Frog, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, sobre la distancia de 1.800 metros. Diez participantes. Fashionata, siempre en los puestos de atrás durante el recorrido vino con fuerza por los palos arriesgando mucho, ya que por poco no encuentra hueco, pero ya sin obstáculo se fue a la meta ganando con solvencia. Atlántico, que también vino de finales, consiguió el segundo puesto, pasando a Renata, que fue tercera.

Le siguió el Premio Marcos Carrasco, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, también sobre la distancia de 1.800 metros. Doce participantes. Nader consiguió una bonita victoria de punta a punta sorprendiendo a sus rivales. Segunda, rematando con fuerza, llegó Satin Chic, siendo tercero Trust in You. Fallo total del favorito Planteur Davier, con su sexto puesto en meta. La gemela se pagó a 236,40 a 1 y el trío cotizó a 3.238,60 euros.

Cerró la jornada, el Premio Nouvel An, para potros y potrancas de tres años, sobre la distancia de 1.800 metros y una dotación de 10.000 euros para el ganador. Nueve aspirantes al triunfo. Cossio, confiando en su punta de velocidad, fue en los puestos de atrás durante el recorrido esperando el momento para presentar su ataque, regalándonos unos emocionantes metros finales con Red Man, pasándole poco antes del poste de llegada. Tercero llegó Gormaz.