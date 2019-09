Carreras de caballos «Most Empored» deja claro su supremacía, en el Gran Premio Ruiz Benítez de Lugo Jornada triunfal del jockey Ricardo Sousa con un «poker» de victorias. El preparador Enrique León ensilla a tres ganadores, dos de ellos para el Marqués de Miraflores

Con una mañana algo desapacible, este domingo se ha abierto el telón a la Temporada de Otoño en el Hipódromo de la Zarzuela. Aunque ha habido poco público, se ha disfrutado mucho de la emoción del turf en este gran recinto.

La primera carrera de la mañana fue el Premio Abraham García, para potros y potrancas de tres años y sobre la distancia de 1.500 metros. Siete participantes tomaron la salida. Stellar Comet y Yaneda comandaron la prueba desde la apertura de cajones hasta poco antes de la meta, donde War and Glory, rematando con solvencia por el centro de la pista, pasó a las dos, consiguiendo la victoria.

Le siguió el Premio Zalduendo (Made in Spain), para potros y potrancas de dos años que no hubieran corrido. Catorce participantes y 1.400 metros de recorrido. Linda se mostró muy superior a sus rivales haciéndose la carrera prácticamente en punta e imponiéndose muy fácil por tres cuerpos en el poste de meta. La pelea estuvo por la segunda plaz,a en la que Abu aguantó por una nariz el ataque final de Jack Jack.

La tercera carrera fue el Premio Ercolini, para potros y potrancas de tres años. Diez ejemplares partieron desde el poste de los 2.100 metros. El favorito Shahanian, a pesar de salir fatal, demostró su poderío en la recta final con su potente cambio de ritmo, venciendo con autoridad por casi tres cuerpos. Cuando parecía que segundo iba a ser Time Inmemorial, Ned Mackay con un potente «rush» final, le cazó en la misma meta, pasándole por una cabeza.

La cuarta carrera fue el Premio Whos’He, hándicap dividido segunda parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 1.200 metros. Doce participantes. Heartbraker, gran especialista en la distancia, se impuso con brillantez después de ir siempre muy bien colocado y rematando con decisión en los metros finales. Un cuarto de cuerpo detrás llegó Sang Española, rematando muy fuerte desde los últimos puestos. Jarocho se tuvo que conformar con el tercer puesto a medio cuerpo del segundo.

En quinto lugar, se disputó el Gran Premio Ricardo Ruiz Benítez de Lugo (Made in Spain), para yeguas de tres años en adelante, dotado de 27.000 euros para la ganadora y sobre la distancia de 2.200 metros. Con ocho candidatas al triunfo se dio la salida. Most Empowered demostró que por ahora no tiene rival y ganó con suma facilidad, dejando la lucha por las colocaciones. Genessee, que es todo corazón, no se cae de ninguna llegada y consiguió el segundo puesto. Existential fue tercera en la meta, pero fue distancia al último lugar por abrirse al entrar en la recta molestando claramente a New Ialy Barelire, que a la postre fue tercera. Defraudó Tregua, una de las favoritas, muy gris durante todo el recorrido llegando quinta, aunque luego figurara cuarta.

Cerró la jornada el Premio Familia Galdeano, hándicap dividido primera parte, también sobre la distancia de 1.200 metros. Once participantes. Dancing Ballerina salió como un tiro de los cajones de salida decidida a conseguir la victoria, imponiéndose con autoridad de punta a punta. A cuatro cuerpos llegó Miss Osier. Tercero fue Virrey, que pudo estar mucho más cerca al no encontrar hueco en los metros decisivos.

Cuadro de honor 1ª CARRERRA GANADORA Nº 5 “WAR AND GLORY” – V. M. VALENZUELA – J. LÓPEZ – ASTURLEÑA SEGUNDA Nº 3 “STELLAR COMET”– B. FAYOS – A. TSERETELLI – PETIT CANTER TERCERA Nº 6 “YANEDA” – J. L. MARTÍNEZ – M. HERNÁNDEZ – ZURRAQUÍN 2ª CARRERA GANADORA Nº 13 “LINDA” – R. SOUSA – E. LEÓN – TONETTI RACING SEGUNDO Nº 1 “ABU”– J. GELABERT – J. M. OSORIO – SANTA BÁRBARA TERCERO Nº 3 “JACK JACK” – R. N. VALLE – P. OLAVE – ALEX Y SOFÍA 3ª CARRERA GANADOR Nº 5 “SHAHANIAN” – R. SOUSA – E. LEÓN – MARQUÉS DE MIRAFLORES SEGUNDO Nº 1 “NED MACKAY”– V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – EL REMO TERCERO Nº 6 “TIME INMEMORIAL” – R. N. VALLE – J. C. CERQUEIRA – ZENZINHO 4ª CARRERA GANADORA Nº 3 “HEARTBREAKER” – R. SOUSA – O. ANAYA– YANKEE RACING SEGUNDA Nº 11 “SANG ESPAÑOLA” – R. C. MONTENEGRO – J. CALDERÓN – NANINA TERCERO Nº 8 “JAROCHO” – J. L. MARTÍNEZ – M. GOMES – ACM 5ª CARRERA – GRAN PREMIO MEMORIAL DUQUE DE TOLEDO GANADORA Nº 6 “MOST EMPOWERED” – R. SOUSA – E. LEÓN – MARQUÉS DE MIRAFLORES SEGUNDA Nº 5 “GENESSEE”– E. CORALLO – O. ANAYA – REZA PAZOOKI TERCERA Nº 7 “NEW IALY BARELIERE” – J. MARTÍN – A. IMAZ – JULIAN VIEITEZ 6ª CARRERA GANADORA Nº 4 “DANCING BALLERINA” – R. N. VALLE – J. C. CERQUEIRA – EUROPA SEGUNDA Nº 9 “MISS OSIER”– N. DE JULIÁN – M. TELLINI – SCUDERÍA DREAMS ROAD TERCERO Nº 11 “VIRREY” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – YEGUADA ROCÍO