El milagro viral que pudo acabar en tragedia en el hockey hielo

Pierre Mcguire estuvo cerca de sufrir uno de los golpes más duros de su vida. El comentarista de la cadena estadounidense NBC se encontraba narrando como tantas ocasiones un partido de hockey hielo, en esta ocasión el que enfrentaba a Tampa Bay frente a Columbus.

Todo discurría con total normalidad cuando de repente el puck (disco con el que se juega a este deporte) salió disparado hacia él a toda velocidad. No obstante, Mcguire, en un puro acto de reflejos, consiguió esquivar en el último momento el impacto del puck, que con un peso de aproximadamente 170 gramos pudo haberle propiciado un fuerte golpe en la cabeza con graves consecuencias. Basta con ver la cara de uno de los jugadores más cercanos a la acción para hacerse una idea de la que se libró el narrador.

Barely room in there for the Holy Spirit. VERY close call for Pierre McGuire. pic.twitter.com/v3GFBMeooB