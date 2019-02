Mikaela Shiffrin gana el oro en el Supergigante de los Mundiales de Are

La esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin se convirtió en la primera campeona del mundo de los Mundiales de Esquí Alpino que se están disputando en la localidad sueca de Are tras conquistar la prueba del Supergigante, esquivo para su compatriota Lindsey Vonn, que sufrió una caída.

Shiffrin firmó una sensacional bajada para conseguir con suspense su cuarto título mundial, el primero en una disciplina de velocidad. La americana marcó un crono de 1:04.81, aventajando en dos centésimas a la italiana Sofia Goggia.

Por su parte, el primer podio mundialista de la cita lo completó la suiza Corinne Suter, que se quedó a cinco centésimas de Shiffrin en un Super-G muy apretado donde entre la primera y la décima apenas hubo medio segundo.

No fue una carrera afortunada para Lindsey Vonn, que se despedirá del esquí alpino al término de estos Mundiales. La americana descendía después de Shiffrin, pero perdió el control antes de afrontar un salto y se fue contra la red de seguridad, aunque sin sufrir ningún tipo de daño físico.

St. Moritz 2017 🥈

Åre 2019 🥇@MikaelaShiffrin is crowned the new Super-G world champion by the tightest of margins! 👑 pic.twitter.com/JEVksf5EHx