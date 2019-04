Masters de Augusta Tiger Woods consigue «unir» a Donald Trump y Barack Obama El éxito del jugador estadounidense en Augusta logra por unanimidad el reconomiento en su país

El triunfo de Tiger Woods en el Masters de Augustaha conseguido poner de acuerdo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su antecesor, Barack Obama, que ayer felicitaron a su compatriota por gran victoria, once años después de su último título de Grand Slam.

«Felicitaciones a Tiger Woods, realmente un gran campeón», tuiteó Donald Trump, quien jugó al golf con Woods este año. «¡Qué fantástica remontada para un gran tipo», agregó.

«Volver y ganar el Masters después de todos los altibajos es un símbolo de excelencia, valor y determinación», dijo Obama en su cuenta de Twitter.

Después de once años de espera, cuatro lesiones de espalda y muchas dudas, Tiger Woods, a los 43 años, firmó una de las hazañas más rotundas de la historia del golf, ganando el domingo los Maestros de Augusta.

Por otra parte, la tenista estadounidense Serena Williams, quien ha ganado 23 Grand Slams en su carrera, dijo que estaba «literalmente llorando frente a Tiger Woods». «Es una grandeza incomparable», dijo.

«Sabiendo todo lo que has vivido físicamente para volver y hacer lo que has hecho hoy Bravo Bravo un millón de veces, estoy tan sorprendido, gracias amigo», agregó.

Para Magic Johnson, exestrella de la NBA, «¡el rugido del tigre ha regresado!».

«Felicitaciones, Tiger, qué exhibición», dijo Tom Brady, mariscal de campo de los New England Patriots, ganador del Super Bowl por sexta vez este año.