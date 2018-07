María Vicente se sigue bañando en oro

María Vicente, la niña prodigio del atletismo español, ha logrado una nueva gesta tras imponerse en la prueba de triple salto del Europeo sub 18 que se celebra en la localidad húngara de Gyor.

Vicente, de 17 años, ya se proclamó el viernes campeona de Europa de su categoría en heptatlón, y ahora suma un segundo oro al que añade la mínima para el Campeonato de Europa absoluto de Berlín.

Sit back and enjoy this incredible climax to the triple jump final at the European U18 Championships in Gyor.



Another gold medal for Spain's Maria Vicente and another championship record! pic.twitter.com/33xHVU1Bcr