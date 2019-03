La foto que ha llevado a la jugadora Tayla Harris a denunciar el acoso sexual sufrido en las redes

La jugador de fútbol australiano Tayla Harris se ha convertido en una nueva abanderada de la lucha contra el machismo y el acoso sexual al denunciar los cientos de comentarios homófobos y sexistas que ha recibido en una fotografía en la que aparece disputando un partido.

Here’s a pic of me at work... think about this before your derogatory comments, animals. pic.twitter.com/68aBVVbTTj